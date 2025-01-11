Дочь умершей от рака Евгении Добровольской тяжело больна: страшный удар для семьи актрисы

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Известие о смерти Евгении Добровольской стало настоящим шоком для ее поклонников. Актриса скончалась через две недели после своего 60-летия. О страшной болезни третьей жены Михаила Ефремова знали лишь ее близкие.
Добровольская умерла в окружении четверых детей от разных мужчин. Сыновья Степан, Николай и Ян уже взрослые, а вот 15-летняя дочь Анастасия нуждается в заботе, ведь девушка тяжело больна. Подробности расскажет редакция «Радио 1».
Евгения Добровольская пользовалась бешеной популярностью и не знала отбоя от мужчин. В личной жизни актрисы постоянно кипели страсти.
Несмотря на это, судьба не была к благосклонна к Народной артистке РФ. Евгения три раза выходила замуж, однако каждый союз оборачивался для нее разочарованием. Но несчастливая личная жизнь стала не единственной бедой Добровольской.
От третьего мужа-кинооператора Дмитрия Мананникова, который младше ее на 13 лет, актриса родила дочь в 2009 году. Евгении было 44 года, когда она забеременела. Актриса считала это настоящим чудом.
В 7 лет дочери Евгении Анастасии диагностировали болезнь Пертеса. Она приводит к некрозу головки тазобедренной кости и может закончиться коксартрозом и инвалидностью. Девочка испытывала боли в тазобедренных костях и паху, не могла нормально ходить.
Актриса делала все возможное, чтобы помочь дочери. Она надеялась, что Настя сможет жить полноценной жизнью. С уходом Добровольской встал вопрос о том, кто возьмет опеку над Анастасией. В настоящее время неизвестно, с кем останется девочка.
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Бурные романы в жизни Евгении Добровольской
Евгения Добровольская пользовалась бешеной популярностью и не знала отбоя от мужчин. В личной жизни актрисы постоянно кипели страсти.
Несмотря на это, судьба не была к благосклонна к Народной артистке РФ. Евгения три раза выходила замуж, однако каждый союз оборачивался для нее разочарованием. Но несчастливая личная жизнь стала не единственной бедой Добровольской.
Страшный удар для актрисы
От третьего мужа-кинооператора Дмитрия Мананникова, который младше ее на 13 лет, актриса родила дочь в 2009 году. Евгении было 44 года, когда она забеременела. Актриса считала это настоящим чудом.
В 7 лет дочери Евгении Анастасии диагностировали болезнь Пертеса. Она приводит к некрозу головки тазобедренной кости и может закончиться коксартрозом и инвалидностью. Девочка испытывала боли в тазобедренных костях и паху, не могла нормально ходить.
Актриса делала все возможное, чтобы помочь дочери. Она надеялась, что Настя сможет жить полноценной жизнью. С уходом Добровольской встал вопрос о том, кто возьмет опеку над Анастасией. В настоящее время неизвестно, с кем останется девочка.
«Все трое моих старших детей выросли без пап. Только у Насти иная история. Но что поделать? Разводы, безусловно, являются травмой для детей. В идеальной картинке —мама, папа, брак один и на всю жизнь, общие дети. Я всегда мечтала о большой семье...» — рассказывала актриса.
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Екатерина Коршунова