Четверо детей, проблемы с алкоголем и смертельный диагноз: удары судьбы и причина смерти Евгении Добровольской

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев )
Народная артистка
Творческий путь Евгении Добровольской отмечен множеством ярких работ. Среди них — «Королева Марго», «Артистка» и «Двойная сплошная». Кроме того, зрители хорошо знакомы с ней по фильмам «Счастье по рецепту» и «Умница, красавица».
Желание быть актрисой у Евгении Добровольской появилось в выпускном классе школы. Тогда она осознала своё стремление к актёрскому искусству и вопреки всему решила поступать в театральный. Это было исключительно её решение, и семья, особенно мать, не одобряла её начинания.
Евгения Добровольская и Вячеслав Баранов на съемках фильма «Клетка для канареек» (Фото: РИА Новости)
В результате она стала студенткой ГИТИСа, который окончила в 1987 году. Однако её дебют в кино состоялся в 1983 году в фильме «Клетка для канареек». В театральном вузе категорически не одобряли участие студентов в киносъёмках, но Добровольская снималась и довольно много.
По завершении учёбы в ГИТИСе Евгения стала частью коллектива МХАТа имени М. Горького. Однако спустя год она перешла в труппу, руководимую Олегом Табаковым. С 1991 года Евгения работала в МХТ имени А. П. Чехова. В числе её успешных театральных постановок — «Мольер», «Горе от ума», «Чайка», «Мещане» и «Женитьба» и многие другие. Сцене актриса отдала отдала большую часть жизни. В 2005 году Добровольской было присвоено почётное звание народной артистки Российской Федерации.
Личная жизнь
В процессе работы над фильмом «Клетка для канареек» актриса Добровольская встретила актёра Вячеслава Баранова, с которым впоследствии связала свою жизнь. В 1986-м году у молодых актеров родился сын Степан. У новоиспеченной семьи не было собственного жилья, они были вынуждены постоянно жить у родителей. Это усложняло быт и отношения между супругами, поэтому в 1987 году они приняли решение о разводе.
Вторым супругом Евгении Добровольской стал актёр Михаил Ефремов. Их отношения зародились в театральной среде, когда они вместе работали над постановкой «Тень». Во время съёмок фильма «Первый этаж» Ефремов переехал к Евгении в коммунальную квартиру. Отношения развивались стремительно, и в 1991 году у пары родился сын Николай. Однако после его рождения отношения между супругами резко ухудшились.
Михаил Ефремов (Фото:РИА Новости/ Галина Кмит)
«Мы жили очень бурно. Миша мог и табуреткой кинуть, я уворачивалась, а могла ответить. Однажды в больницу попали. Но мы друг друга любили. И никаких измен не было», — рассказывала Добровольская в интервью Борису Корчевникову.
Второй союз актрисы длился десять лет и завершился расторжением брака. Артистка не дрогнула перед лицом трудностей и, оставшись с двумя маленькими сыновьями без крыши над головой, была вынуждена жить в машине. Причиной тому стали трудности при разделе имущества, когда ей пришлось выбирать между суммой в 100 долларов и автомобилем «Лада». Актриса говорила, что это время стало для неё и детей настоящим испытанием.
В период брака с Ефремовым у неё появилась склонность к употреблению спиртных напитков, а после разрыва отношений она продолжала искать утешение в алкоголе. Однако она смогла вовремя осознать проблему и не допустить её усугубления.
Ярослав Бойко (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
В 2002 году у Евгении Добровольской родился сын Ян. Его отцом стал Ярослав Бойко, с которым актриса состояла в отношениях во время работы над фильмом «Подозрение». Артистка тщательно скрывала эти отношения на протяжении долгого времени.
«Все вокруг активно обсуждали, от кого же малыш. Мне было физически необходимо укрыться, спрятаться. А я очень ждала сына и даже радовалась, что воспитывать буду одна, никто не помешает», — вспоминала Добровольская.
Третьим мужем Евгении Добровольской стал Дмитрий Мананников, оператор кино. Разница в возрасте между ними составляла 13 лет. Их встреча произошла в 2006 году на съёмках сериала «Счастье по рецепту». Через три года после начала отношений у них родилась дочь Анастасия. Несмотря на разницу в возрасте эти отношения были самыми длительными в жизни актрисы и продлились 16 лет. В 2022 году Дмитрий и Евгения развелись.
«У меня было много разводов. У меня есть теория: если вместе хуже, чем в одиночку, надо расходиться. Я ставила в отношениях точку, если ловила себя на том, что ликую, когда за мужем закрывается дверь. Признаюсь, я никогда не видела в мужчине опору, поэтому и не стремилась замуж — это мужчины настаивали на походе в ЗАГС», — комментировала развод артистка.
Смертельный диагноз
Евгения Добровольская в спектакле «Космос» (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
В 2022 году у Евгении Добровольской обнаружили онкологию. Болезнь была выявлена на поздней стадии и уже не поддавалась лечению. Однако актриса продолжала бороться, она отчаянно желала жить и не оставляла надежды.
Она не делилась своими проблемами со здоровьем и до самого последнего момента продолжала выступать на сцене театра. В последний раз она появилась на сцене 23 июня 2024 года в постановке «Космос». В декабре её госпитализировали в центр паллиативной помощи.
В хосписе её навещали только близкие родственники. Она осознавала, что уходит, и ей совсем не хотелось, чтобы её запомнили в таком болезненном состоянии. В свой день рождения, 26 декабря, когда Евгении исполнилось 60 лет, она сделала исключение для своих коллег по театру. В честь дня рождения Евгении актёры МХТ пришли её поздравить, а у неё была возможность попрощаться.
«Надо жить сегодня и сейчас, радоваться тому, что имеешь. Жизнь ведь такая хрупкая, непредсказуемая. И я научилась быть благодарной судьбе не только за хорошее, но и за трудности, горести, искушения, испытания», — говорила Евгения.
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