Увел жену из семьи: тайны композитора Игоря Крутого, неизлечимая болезнь и любимые женщины

Игорь Крутой (Фото: РИА Новости/Владимир Гердо)
Потеря слуха в детстве и судьбоносные наставления матери Игоря Крутого
Детство будущего маэстро прошло в тихом городке Гайворон. С ранних лет Крутой тянулся к музыке. Мальчик с интересом изучал старенький баян, находясь под пристальным взглядом своей матери, Светланы Семеновны, которая мечтала о будущем сына.
«Музыка должна стать твоим спутником», — настаивала она.
По словам композитора, в его жизни есть две главные женщины (помимо дочерей), которые поддерживают его в любой ситуации. Одной из них является мать маэстро — 90-летняя Светлана Семеновна. Как говорит Крутой, именно она направила его на профессиональную творческую тропу.
«Я участвовал в конкурсах художественной самодеятельности, хору аккомпанировал, играл на детских утренниках, подхалтуривал на танцах, но это не имело никакой профессиональной мечты, просто для себя, а она что-то в этом углядела и ненавязчиво предложила съездить на консультацию в музыкальное училище», — вспоминает Крутой.
Вопреки всем трудностям, родители сумели приобрести старое фортепьяно, дав Игорю шанс развивать свои способности. Однако судьба преподнесла неожиданный удар: после тяжелой болезни ещё маленький Игорь потерял слух, он оглох на одно ухо.
Сотрудничество с Александром Серовым, которое прославило композитора
Несмотря на все преграды, молодой музыкант начал карьеру в селе преподавателем музыки. Спустя время Крутой осознал: его амбиции далеко за пределами маленькой сцены.
Будущий композитор принял решение переезжать в Москву. Именно в этом городе началось его сотрудничество с Александром Серовым. Этот творческий союз подарил миру песню «Мадонна», которая принесла обоим артистам известность.
«Все первые мои опусы были посвящены Саше», — вспоминал Игорь.
Путь к признанию был нелегким, однако настойчивость и талант сделали его одним из самых уважаемых композиторов.
Романы Игоря Крутого
Несмотря на успешное начало карьеры, счастье в личной жизни маэстро далось ему не сразу. Первый брак Крутого с Еленой Бутома завершился болезненным разводом.
«Я ее очень любил, а она меня — нет», — с грустью делился он.
От этого союза остался сын Николай, но общение с ним поначалу осложнялось недопониманием между бывшими супругами.
Переломным моментом в жизни Игоря Яковлевича стало знакомство с Ольгой, женщиной, которая изменила его судьбу. Ольга была уже замужем, когда встретила композитора, но их любовь была столь сильной, что преодолела все преграды. Крутой быстро осознал — это его вторая половина.
По словам Ольги, их история любви началась в Майями. Примечательно, что именно здесь Игорь написал трогательную композицию «Я люблю тебя до слез».
Их брак принес композитору не только радость, но и семейное счастье — у супругов родилась дочь Саша, а ещё Игорь Крутой удочерил Викторию, дочь Ольги от первого брака.
У Игоря Крутого есть еще один сын — Яков, который появился на свет вне брака. О существовании ребёнка музыкант узнал лишь несколько лет назад. Сам Яков недавно стал отцом, подарив маэстро внука, которого назвали в его честь.
Неизлечимая болезнь маэстро
В начале нулевых Игорь Крутой лег на операцию по удалению новообразования в поджелудочной железе, но в процессе работы было несколько моментов, которые чуть не лишили жизни музыканта. После операции Игорю пришлось проходить курс реабилитации.
Победив недуг, артист вновь вернулся к былому рабочему графику, и всем казалось, что у Крутого все будет хорошо и дальше. Несколько лет назад поклонники начали бить тревогу — композитор стал выглядеть вялым и истощенным. Некоторые заметили, что он пропал с медиаполя, и даже утверждали, что у кумира обнаружили рак.
Действительно, медики диагностировали у композитора сахарный диабет. По этой причине артист соблюдает строгую диету.
По информации СМИ, сегодня Игорь Крутой проживает в США и продолжает лечение, а в Россию приезжает лишь по деловым и рабочим вопросам.
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