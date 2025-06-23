Дочь Виктории Бони может унаследовать миллиардное состояние
Виктория Боня заявила, что ее дочь Анджелина может стать единственной наследницей миллиардного состояния Алекса Смёрфита. Факт того, что Смёрфит и Боня не состояли в официальном браке, никак этому не помешает. Об этом знаменитость сообщила в новом выпуске шоу «Злые языки».
Отец Алекса, который является владельцем одной из крупнейших упаковочных компаний в Европе, собирается разделить состояние между всеми своими детьми — двумя дочерьми и четырьмя сыновьями. Алексу достанется лишь часть состояния, которую впоследствии он уже сможет оставить дочери от Виктории Бони.
Сейчас Анджелина живет в Монако вместе с отцом. По словам звезды «Дома-2», девочка давно знает, как и что можно попросить у папы.
*Запрещен в РФ
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