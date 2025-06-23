Дочь Виктории Бони может унаследовать миллиардное состояние

23 июня 2025, 11:56

Дочь Бони может стать единственной наследницей огромного состояния Смёрфита

Виктория Боня с дочерью Анджелиной (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)

Виктория Боня заявила, что ее дочь Анджелина может стать единственной наследницей миллиардного состояния Алекса Смёрфита. Факт того, что Смёрфит и Боня не состояли в официальном браке, никак этому не помешает. Об этом знаменитость сообщила в новом выпуске шоу «Злые языки».