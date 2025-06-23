«Откровенно»: Жена Цекало показала фигуру
Модель Дарина Эрвин, известная как жена режиссёра и продюсера Александра Цекало, похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующим фото она поделилась с поклонниками в своём блоге.
33-летняя супруга российского шоумена, находясь на отдыхе, выложила фото, на котором предстала в дерзком белом топе с глубоким декольте и в очень коротких чёрных шортах. Актриса дополнила летний образ белыми кроссовками и коричневой бейсболкой. Девушка позировала на фоне деревьев и парковки, демонстрируя прекрасную подтянутую фигуру с очень рельефным прессом.
Следует отметить, что откровенные фотографии звезда публикует довольно частно, хвастаясь эффектным телом. Но преобразилась Эрвин всего несколько лет назад, сильно похудев. Резкий сброс веса и сильно изменившаяся внешность художницы тут же вызвала волну подозрений о хирургических вмешательствах. Но все слухи артистка категорически отрицает.
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