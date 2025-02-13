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«Фарцовщик от музыки»: Сбежавший из страны Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России

Доходы покинувшего Россию Константина Меладзе за год выросли в пять раз
Валерий и Константин Меладзе (Фото: Телеграм @meladze_official)

Валерий и Константин Меладзе (Фото: Телеграм @meladze_official)

Только за последний год доходы сбежавшего из России продюсера и композитора Константина Меладзе выросли в пять раз. В 2024 году чистая прибыль принадлежащей ему компании приблизилась к 100 миллионам рублей.
Уехавший из России сразу после начала спецоперации деятель шоу-бизнеса не только продолжает зарабатывать на родине, но и делает это весьма активно. Доходы продюсера кратно возрастают, сообщает телеграм-канал SHOT. Принадлежащая этому фарцовщику ф мире эстрады российская компания ООО «Меладзе Мьюзик» за прошлый год заработала чистыми 86,3 миллиона рублей. Для сравнения, в 2023 году чистая прибыль лейбла составила всего 16,7 миллиона рублей. Путём несложных арифметических подсчётов легко убедиться, что это в пять раз меньше прошлогоднего заработка бывшего мужа Веры Брежневой.

Музыкальной компании ООО «Меладзе Мьюзик» и её владельцу принадлежат права на товарные знаки «Дакота», «Инь-Янь», «БИС», «МБЭНД», а также современная студия звукозаписи. На стримингах и музыкальных платформах под эти лейблом выпускаются композиции братьев Меладзе, экс-жены продюсера Веры Брежневой и певицы, выступающей под псевдонимом SOFA.



Ранее сообщалось, что Константин Меладзе боится возвращаться в Россию. Он не приехал даже на годовщину смерти отца: брат Валерий показывал ему трансляцию с могил предков по видеосвязи. Продюсер также пытается продать свою виллу в Крыму, но покупателей отпугивает скандальная известность собственника.

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«Чушь!»: агент Олега Меньшикова возмущена сообщением о его борьбе с онкологией
13 февраля 2025, 10:54

Олег Меньшиков (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Агент Олега Меньшикова прокомментировала распространившуюся информацию о выявленной у него онкологии. Она рассказала о состоянии 64-летнего актёра.
В последнее время народный артист России сильно похудел. Сегодня Telegram-канал Mash написал, что он серьёзно болен. По данным источника, у артиста диагностировали онкологию, в настоящее время он проходит спецтерапию.

Агент Меньшикова отреагировала на эти сообщения, назвав их вымыслами.

«Полная чушь! Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно. Все спектакли с участием народного артиста в театре Ермоловой идут согласно репертуару», – отметила она в беседе с РИА Новости.
Ксения Дремова, начальник отдела по связям с общественностью Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, худруком которого является Меньшиков, отметила, что сообщения о болезни фейковые.

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#шоу-бизнес
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«Наглое вранье терпеть я не буду»: Ольга Бузова ответила Ладе Дэнс, обвинившей её в краже хита
13 февраля 2025, 10:41

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Лада Дэнс сделала громкое заявление, обвинив Ольгу Бузову в том, что она без разрешения перепела её хит. Певица прокомментировала упрёки звезды 90-х.
В 2022 году Бузова презентовала трек Baby tonight, подарив новое звучание хиту Лады Дэнс. Всё это время певица не предъявляла Ольге никаких претензий, однако накануне обвинила её в плагиате.

«Песня была украдена, ну не украдена, она была взята без разрешения, как нам сказали. Там долгая история, сейчас суды идут. Мой бывший продюсер, не имея на то прав, продал компании, которая занимается Ольгой Бузовой. С этого всё началось. Мне в директ написали: «Хочу, чтобы вы от меня узнали эту новость первой – завтра стартует клип Baby tonight». Я как сидела, так и упала. Ну это флагманская моя песня, я к ней трепетно отношусь. Тем более, мы знакомы. Можно было спросить. Сейчас судимся, дерёмся», – рассказала Дэнс в шоу Стаса Ярушина МузLOFT.
Лада Дэнс (фото: Telegram @ladadanceofficial)

Бузова в ответ на это заявление подчеркнула, что за 20 лет публичной жизни научилась на многое, что о ней говорят, не обращать внимание. Однако на этот раз она промолчать не смогла.

Ольга подчеркнула, что не будет терпеть наглое враньё. Она вспомнила, как в 2023 году в интервью «Пятому каналу» Дэнс заявила, что Бузова перепевает её хит, поскольку имеет на это разрешение.

Певица отметила, что трепетно относится к своему творчеству, поэтому никогда не позволила бы себе взять чужую песню без разрешения. Она заверила, что её команда имеет все необходимые документы, к тому же, Лада не является правообладателем трека, права на который принадлежат двум её авторам.

«Кто-то решил напомнить о себе как всегда за счёт моего имени, или все-таки проблемы с памятью? Глицин под язык меня всегда выручал в университете, если что», – с иронией высказалась Бузова в своём Telegram-канале.
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У актёра и режиссёра Олега Меньшикова диагностирована онкология
13 февраля 2025, 09:28

Олег Меньшиков (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Знаменитый актёр и режиссёр, художественный руководитель, а позднее директор Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков борется с онкологическим заболеванием.
В настоящее время он проходит курс интенсивной химиотерапии, сообщает телеграм-канал Mash. Ухудшение состояния здоровья артист заметил ещё несколько месяцев назад. Светские хроникёры заметили, что Меньшиков сильно похудел и осунулся. К тому же некогда писаный красавец и обладатель пышной шевелюры начал заметно лысеть.

На последних звёздных мероприятиях Олег Евгеньевич стал появляться в обширной и мешковатой одежде, чтобы скрыть нездоровую худобу. Самые неприятные догадки поклонников подтвердились — актёр борется с онкологией. Врачи заявляют, что болезнь выявлена на ранней стадии, поэтому шансы на её успешное лечение — около 80%.

«В таких случаях многое зависит от силы духа, окружения и готовности не сдаваться», — отмечают онкологи.

Специалисты-медики настроены бороться за его здоровье всеми доступными средствами. Однако специальная терапия, которую сейчас проходит актёр, — это долгий и тяжёлый процесс. Он включает в себя курсы химиотерапии, постоянное наблюдение и возможные хирургические вмешательства.

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«Авось с Юноной всё обойдётся»: Вдова Николая Караченцова Поргина была экстренно госпитализирована
Вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину экстренно госпитализировали
13 февраля 2025, 08:36

Людмила Поргина/Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Вдова знаменитого актёра Николая Караченцова Людмила Поргина была внепланово госпитализирована в пульмонологическое отделение одной из столичных клиник. У неё обнаружились серьёзные проблемы с лёгкими.
Как стало известно телеграм-каналу SHOT, 76-летняя актриса пожаловалась медикам на плохое самочувствие, высокую температуру, постоянный сухой кашель, частые головокружения и общую слабость. Врачи настояли на немедленной госпитализации в медицинское учреждение. При подробном и всестороннем обследовании у Поргиной выявили такие громкие хрипы в лёгких, что её дыхание порой напоминало звуки кузнечных мехов или гармони, растягиваемой без нажатия на клавиши.

Артистке назначили курс интенсивной терапии и специальных процедур. Вдова Караченцова провела в больнице около недели, после чего её отпустили домой. Сейчас бывшая актриса театра «Ленком» проходит амбулаторное лечение.

Людмила Поргина долгие годы служила в знаменитом театре, основанном его бывшим художественным руководителем, великим режиссёром Марком Захаровым. Там она особенно прославилась исполнением ролей в спектаклях «Шут Балакирев» и «"Юнона" и "Авось"», где играла вместе с ныне покойным супругом. После смерти Марка Захарова Поргина, как и многие другие артисты труппы (например, Дмитрий Певцов, Александра Захарова - прим. ред.), не поладила с его новым сначала худруком, а позже — президентом Марком Варшавером и ушла истеатра.

Кроме того, актриса известна тем, что после смерти звёздного супруга, пусть не сразу, но пустилась во все тяжкие. Несмотря на солидный возраст, она не раз прибегала к услугам пластической хирургии, разъезжала по престижным курортам в компании молодых спутников и давала множество поводов для сплетен и ядовитых комментариев пользователей Сети, которые прозвали её «весёлой вдовой».

Дай Бог её здоровья и долголетия!

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«Организованная травля»: Лолита Милявская дала комментарий насчет массовой отмены своих концертов
Лолита Милявская назвала «организованной травлей» массовую отмену концертов
13 февраля 2025, 05:35

Лолита Милявская (Фото: «ВК»/Лолита Милявская)

Российская певица Лолита Милявская высказалась об отмене своего концерта, который должен был состояться 13 февраля. Интервью артистки поделились в URA.RU.
«Это называется организованная травля. Она происходит по определенным методичкам, которые я уже опубликовала. Я не знаю, чем заслужила такую честь — тратить на меня такие деньги», — заявила Лолита изданию.

Свое высказывание Милявская сделала на фоне отмененного концерта, который должен был пройти в Томске 13 февраля. По словам организатора, певица не оплатила аренду, хотя как уверяет сама певица, все необходимые платежи были внесены. При этом подобное происходит невпервой. Лолита отметила, что в некоторых случаях организаторы даже не называют причину отмены концерта.

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По мнению самой Милявской, данное явление связано с общественниками из организации «Русская община», которые объявили войну певице. Лолита уточнила, что ее члены хотят испортить не только гастроли, но и репутацию артистки. Певица настроена разобраться со своими недоброжелателями и уже подала заявление в СК с просьбой проверит организацию на экстремизм.

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