«Фарцовщик от музыки»: Сбежавший из страны Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России

Валерий и Константин Меладзе (Фото: Телеграм @meladze_official)
Только за последний год доходы сбежавшего из России продюсера и композитора Константина Меладзе выросли в пять раз. В 2024 году чистая прибыль принадлежащей ему компании приблизилась к 100 миллионам рублей.
Уехавший из России сразу после начала спецоперации деятель шоу-бизнеса не только продолжает зарабатывать на родине, но и делает это весьма активно. Доходы продюсера кратно возрастают, сообщает телеграм-канал SHOT. Принадлежащая этому фарцовщику ф мире эстрады российская компания ООО «Меладзе Мьюзик» за прошлый год заработала чистыми 86,3 миллиона рублей. Для сравнения, в 2023 году чистая прибыль лейбла составила всего 16,7 миллиона рублей. Путём несложных арифметических подсчётов легко убедиться, что это в пять раз меньше прошлогоднего заработка бывшего мужа Веры Брежневой.
Музыкальной компании ООО «Меладзе Мьюзик» и её владельцу принадлежат права на товарные знаки «Дакота», «Инь-Янь», «БИС», «МБЭНД», а также современная студия звукозаписи. На стримингах и музыкальных платформах под эти лейблом выпускаются композиции братьев Меладзе, экс-жены продюсера Веры Брежневой и певицы, выступающей под псевдонимом SOFA.
Ранее сообщалось, что Константин Меладзе боится возвращаться в Россию. Он не приехал даже на годовщину смерти отца: брат Валерий показывал ему трансляцию с могил предков по видеосвязи. Продюсер также пытается продать свою виллу в Крыму, но покупателей отпугивает скандальная известность собственника.
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Музыкальной компании ООО «Меладзе Мьюзик» и её владельцу принадлежат права на товарные знаки «Дакота», «Инь-Янь», «БИС», «МБЭНД», а также современная студия звукозаписи. На стримингах и музыкальных платформах под эти лейблом выпускаются композиции братьев Меладзе, экс-жены продюсера Веры Брежневой и певицы, выступающей под псевдонимом SOFA.
Ранее сообщалось, что Константин Меладзе боится возвращаться в Россию. Он не приехал даже на годовщину смерти отца: брат Валерий показывал ему трансляцию с могил предков по видеосвязи. Продюсер также пытается продать свою виллу в Крыму, но покупателей отпугивает скандальная известность собственника.
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Александр Бойцов