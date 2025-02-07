«Талантливый подражатель» Меладзе: Полина Гагарина угодила в скандал из-за новой песни

Полина Гагарина (Фото: Телеграм @gagara1987official)
Полина Гагарина сообщила в эфире шоу «Мурзилки Live», что песню для неё написал подражатель Константина Меладзе.
В начале 2025 года Полина выпустила трек «Танец перед зеркалом», который стал причиной скандала. Многие пользователи интернета уверены, что композиция принадлежит Меладзе, хотя официально автором указан Лев Вольпин. Подписчики вспомнили, как композитор ранее использовал псевдоним при создании первых песен для Веры Брежневой. Полина не стала отрицать, что в её новой песне есть сходство с музыкой Меладзе, однако подтвердила, что настоящим автором является другой человек.
Ранее сообщалось, что продюсер Константин Меладзе не рискнул вернуться в Россию в годовщину смерти своего отца, и его брат Валерий показал могилу через видеосвязь. Во время звонка композитор находился за рулем. Он был «проведен» к месту захоронения, произнес несколько слов в память о покойном отце, а затем пообщался с родственниками.
Читайте также:
«С утра пораньше круассаня»: бывший муж Собчак покинул Россию
Надежда Сысоева рассказала, что ее разочаровало на шоу «Выжить в Самарканде»
«Режет душу на куски»: Айза сравнила Егора Крида с бывшим мужем
«Но в любом случае слышно (естественно, я читаю комментарии, которые сейчас несутся изо всех уголков) — это действительно очень похоже на Константина Меладзе. И это его стиль. Но появился подражатель. Очень талантливый подражатель. И дай Бог ему здоровья», — высказалась артистка.
Ранее сообщалось, что продюсер Константин Меладзе не рискнул вернуться в Россию в годовщину смерти своего отца, и его брат Валерий показал могилу через видеосвязь. Во время звонка композитор находился за рулем. Он был «проведен» к месту захоронения, произнес несколько слов в память о покойном отце, а затем пообщался с родственниками.
Читайте также:
«С утра пораньше круассаня»: бывший муж Собчак покинул Россию
Надежда Сысоева рассказала, что ее разочаровало на шоу «Выжить в Самарканде»
«Режет душу на куски»: Айза сравнила Егора Крида с бывшим мужем
Анастасия Хохлова