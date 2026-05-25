Доктор Александр Мясников перенёс серьёзную операцию на глазу

72-летний телеведущий и врач Александр Мясников рассказал в личном блоге, что перенёс операцию на глазу. Он сообщил, что медики заменили ему хрусталик.
Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас Александр Леонидович носит специальную повязку на глазу и отвечает на шутки о сравнении с Кутузовым.
«Поменял хрусталик. Все шутят: Кутузов! До Кутузова мне далеко. И спасибо моему другу, коллеге и теперь моему доктору Гергане Стояновой! «Со временем твои пациенты становятся друзьями, а твои друзья — пациентами» — это про нашу ситуацию!» — подчеркнул телеведущий.Коллега Мясникова Елена Малышева пожелала ему здоровья и скорейшего восстановления. Поклонники доктора тоже оставили множество тёплых пожеланий.