Доктор Александр Мясников перенёс серьёзную операцию на глазу

25 мая 2026, 08:11

72-летний Александр Мясников перенёс операцию по замене хрусталика глаза

Александр Мясников (Фото: Telegram @drmyasnikov)

72-летний телеведущий и врач Александр Мясников рассказал в личном блоге, что перенёс операцию на глазу. Он сообщил, что медики заменили ему хрусталик.





Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас Александр Леонидович носит специальную повязку на глазу и отвечает на шутки о сравнении с Кутузовым.

«Поменял хрусталик. Все шутят: Кутузов! До Кутузова мне далеко. И спасибо моему другу, коллеге и теперь моему доктору Гергане Стояновой! «Со временем твои пациенты становятся друзьями, а твои друзья — пациентами» — это про нашу ситуацию!» — подчеркнул телеведущий.