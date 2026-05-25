Достижения.рф

Стало известно, что заставило Ольгу Зуеву взыскать алименты с Данилы Козловского

Ольга Зуева (Фото: Instagram* @_olyazueva)

Ольга Зуева подала иск о взыскании алиментов с Данилы Козловского после рождения у него второго ребёнка. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источники.



Известно, что у пары растёт шестилетняя дочь Ода-Валентина, которая живёт с матерью в Нью-Йорке. Отец прилетает к ребёнку раз в год.

В начале мая Оксана Акиньшина родила Козловскому сына Лео. После этого Зуева обратилась в суд. Раньше экс-влюблённые не заключали соглашения об алиментах: Козловский добровольно переводил деньги.

«Женщина узнала, что отец её ребёнка вновь станет отцом, и предприняла действия, которые, по её мнению, обезопасят финансово жизнь её дочери», — цитирует «КП» слова источников.
Ранее Ольга Зуева опубликовала архивные кадры. Актриса запечатлела на них дочь от Данилы Козловского.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0