Стало известно, что заставило Ольгу Зуеву взыскать алименты с Данилы Козловского
Ольга Зуева подала иск о взыскании алиментов с Данилы Козловского после рождения у него второго ребёнка. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источники.
Известно, что у пары растёт шестилетняя дочь Ода-Валентина, которая живёт с матерью в Нью-Йорке. Отец прилетает к ребёнку раз в год.
В начале мая Оксана Акиньшина родила Козловскому сына Лео. После этого Зуева обратилась в суд. Раньше экс-влюблённые не заключали соглашения об алиментах: Козловский добровольно переводил деньги.
«Женщина узнала, что отец её ребёнка вновь станет отцом, и предприняла действия, которые, по её мнению, обезопасят финансово жизнь её дочери», — цитирует «КП» слова источников.Ранее Ольга Зуева опубликовала архивные кадры. Актриса запечатлела на них дочь от Данилы Козловского.