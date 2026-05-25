«Так мне и надо»: Татьяна Васильева заявила, что благодарна маме за побои
79-летняя народная артистка России Татьяна Васильева в студии программы «Звёзды сошлись» откровенно рассказала о детстве.
Васильева сообщила, что мать в детстве регулярно наказывала её физически. По словам актрисы, «за дело».
«Мама меня била полотенцем — скрученным, перевязанным верёвками. Например, сижу, рисую, нарисовала немецкий танк — всё, это был повод меня побить как следует», — поделилась артистка.Татьяна Григорьевна подчеркнула, что не обижается на родительницу.
«Самое смешное, что, когда я стою в углу побитая, у меня никогда на маму не было обид, я благодарна ей за всё, так мне и надо», — заявила Васильева.При этом сама актриса не применяла физические наказания к своим детям, лишь один раз подняла руку на сына — пыталась объяснить ему алгебру.