«Должен оплатить счет и заказать такси»: Ольга Бузова раскрыла, как проверяет мужчин на свидании

Ольга Бузова (Фото: Telegram @Мbyzovahouse)
Певица и телеведущая Ольга Бузова мечтает обрести счастье рядом с заботливым и щедрым мужчиной. На закрытом ужине VOICE в рамках премии Жара Music Awards звезда российского шоу-бизнеса рассказала, на что обращает внимание на первом свидании.
«Остальные моменты могут происходить из-за нервов. Может, он не подготовился к разговору или переживает. Но если не оплатил счет — это уже звоночек», — считает Бузова.
Телезвезда также уточнила, что мужчина должен сразу проявить заботу и подумать, как доставить девушку на свидание.
«Раньше было приятно, когда мужчина забирал на машине на свидании. Сейчас лучше такси — чтобы по пути на свидание обсудить его с подружками. Когда ты идешь на свидание с человеком, который нравится, тебе хочется ощутить предвкушение. Главное, чтобы он вообще позаботился об этом — заказал такси или заехал сам. В наше время просто назначают место встречи чаще всего. Заказать такси — комфортнее для всех», — пояснила она.
Тем не менее Оля призналась, что до сих пор верит в любовь с первого взгляда, и также, как и Клава Кока, не исключает, что интим на первом свидании может перерасти в серьезные отношения.
При этом певица уточнила, что, если мужчина после первого свидания пропал, значит стоит забыть о нем и не искать причин этому. По словам артистки, если обоим было на первом свидании хорошо. Значит обязательно будет и второе.
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Элина Позднякова