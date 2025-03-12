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«Должен оплатить счет и заказать такси»: Ольга Бузова раскрыла, как проверяет мужчин на свидании

Ольга Бузова раскрыла, как проверяет мужчин на свидании
Ольга Бузова (Фото: Telegram @Мbyzovahouse)

Ольга Бузова (Фото: Telegram @Мbyzovahouse)

Певица и телеведущая Ольга Бузова мечтает обрести счастье рядом с заботливым и щедрым мужчиной. На закрытом ужине VOICE в рамках премии Жара Music Awards звезда российского шоу-бизнеса рассказала, на что обращает внимание на первом свидании.
«Остальные моменты могут происходить из-за нервов. Может, он не подготовился к разговору или переживает. Но если не оплатил счет — это уже звоночек», — считает Бузова.

Телезвезда также уточнила, что мужчина должен сразу проявить заботу и подумать, как доставить девушку на свидание.

«Раньше было приятно, когда мужчина забирал на машине на свидании. Сейчас лучше такси — чтобы по пути на свидание обсудить его с подружками. Когда ты идешь на свидание с человеком, который нравится, тебе хочется ощутить предвкушение. Главное, чтобы он вообще позаботился об этом — заказал такси или заехал сам. В наше время просто назначают место встречи чаще всего. Заказать такси — комфортнее для всех», — пояснила она.

Тем не менее Оля призналась, что до сих пор верит в любовь с первого взгляда, и также, как и Клава Кока, не исключает, что интим на первом свидании может перерасти в серьезные отношения.

При этом певица уточнила, что, если мужчина после первого свидания пропал, значит стоит забыть о нем и не искать причин этому. По словам артистки, если обоим было на первом свидании хорошо. Значит обязательно будет и второе.

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#юмор
«Ариша была ненавистна в той семье»: Волочкова обвинила во лжи Николаеву
Волочкова обвинила Николаеву во лжи из-за будущей свадьбы ее дочери
12 марта 2025, 18:00

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова обвинила телеведущую Елену Николаеву во лжи после слов о том, что в Питере дочь экс-примы Большого Ариадна только обвенчается со своим женихом Никитой Григоряном, а основное торжество пройдет в Москве. Об этом пишет Voice.
«Когда в данную ситуацию лезет какая-то непонятная тетя, не имеющая никакого отношения к Ариадне, я испытываю недоумение. Это абсурд. Свое имя я заработала годами труда. Ариша с детских лет была ненавистна в той семье. Моя дочь шесть лет не видела своего отца, а потом, когда начала жить с ним, этой тети еще даже не было», — прокомментировала Волочкова.
Собеседница резюмировала, что настоящее торжество пройдет в Северной столице, а в Москве молодожены просто распишутся.

Накануне Николаева высказалась о свадьбе дочери Волочковой. Подробности в нашем материале.

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Инстасамка поменяла фамилию через четыре года после свадьбы с Moneyken

«Угрожает жизни»: Врач объяснил диагноз Петросяна и его скоропостижное возвращение к концертам

Многодетная мама и счастливая жена? Что на самом деле происходит в жизни актрисы Елены Аросьевой
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#свадьба
#анастасия волочкова
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Инстасамка поменяла фамилию через четыре года после свадьбы с Moneyken
12 марта 2025, 17:43

Инстасамка (Фото: Telegram @instasamkacore)

Блогер Инстасамка наконец сменила документы и взяла фамилию мужа Олега Еропкина, более известного как Moneyken, через четыре года после свадьбы, пишет Mash.
По данным издания, Дарья Зотеева официально стала Еропкиной и уже получила паспорт с новой фамилией.

Moneyken сделал Инстасамке предложение руки и сердца в 2021 году, после чего пара сыграла свадьбу в очень узком кругу. Через два года влюбленные сыграли вторую свадьбу, на которую позвали друзей и знакомых. Однако тайные фанаты и поклонники быстро слили в сеть фото парочки.

Четыре года спустя блогер все-таки взяла фамилию мужа.

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#паспорт
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#блогер
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«Угрожает жизни»: Врач объяснил диагноз Петросяна и его скоропостижное возвращение к концертам
Врач Хорошев: жизнь Петросяна из-за кровотечения может превратиться в драму
12 марта 2025, 17:34

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Евгений Петросян после недавней экстренной госпитализации с желудочно-кишечным кровотечением записал фанатам видеосообщение о том, что чувствует себя прекрасно и продолжает концерты. Но насколько такой плотный график опасен для 79-летнего юмориста?
«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Вот сегодня 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом. Он будет идти часов пять», — объяснил Евгений.

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» предположил, что кровотечение Петросяна могло было быть связано с приемом препаратов, которые регулируют свертывание крови.

«Нам необходимо, чтобы кровь была текучей, чтобы она эффективно снабжала ткани газами, питательными веществами и микроэлементами, и отмывала то, что не нужно. Добиваться мы этого можем тремя способами одновременно: пить много воды, принимать противотромботические средства и антикоагулянты», — сказал эксперт.

По его словам, у Евгения Петросяна могло начаться кровотечение на фоне приема препаратов.

«Если у человека язва, эрозия, изъязвление дивертикула кишечника, кровоточит полип, на фоне приёма этих препаратов может развиться обильное кровотечение, и человек может умереть за несколько часов. Возможно, Петросян планирует отмену препарата на какое-то время или навсегда, раз уж он угрожает его жизни. Если есть риск каких-то изъязвлений, недавних операций, тогда незначительное кровотечение может превратиться в драму», — объяснил врач.

Он добавил, что Петросян нуждается в этих концертах не из-за денег. Ему нужно общение с публикой.

«Любой артист — это истерик в хорошем смысле. Он живет привлечением внимания. Если внимание исчезает, то происходит настоящая трагедия, исчезает смысл жизни», — поделился своим мнением Хорошев.

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#артист
#шоу-бизнес
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Многодетная мама и счастливая жена? Что на самом деле происходит в жизни актрисы Елены Аросьевой
12 марта 2025, 17:31

Елена Аросьева (Кадр из фильма «Под дождём не видно слёз»)

Двенадцатого марта актрисе Елене Аросьевой исполняется 41 год. «Радио 1» вспоминает значимые страницы её жизни.

Поступление в театральный вуз и карьера актрисы


Елена Аросьева (в девичестве Кутырёва) с детства мечтала об актёрской карьере. Первой ступенькой к осуществлению заветной мечты стало поступление в театральную студию Виктора и Эммы Арсеньевых. Это они поддержали Елену и посоветовали ей не отказываться от мечты, а поступать в театральный. Они подготовили любимую ученицу к вступительным экзаменам, и она их не подвела — поступила! Елену приняли и в Школу-студию МХАТ, и в ГИТИС. Девушка выбрала первый вуз — курс Константина Аркадьевича Райкина.

На третьем курсе Елену пригласили в труппу «Сатирикона», в театре она проработала 10 лет.

Елена Аросьева (Кадр из сериала «Улыбка пересмешника»)

Елена Аросьева впервые появилась в кино в 2005 году. Её первые роли были в фильмах «Люба, дети и завод», «Чёрная богиня», «Рублевка Live», «Затмение», «Экстренный вызов», «Проклятый рай».

Известность к актрисе пришла после выхода на экраны сериала «Одна ночь любви», в котором ей удалось весьма убедительно перевоплотиться в дворянку Елену Воронцову.
Также можно отметить её игру в сериале «Улыбка пересмешника». В этой картине Елена исполнила главную роль.

Личная жизнь


С будущим мужем — актёром Дмитрием Аросьевым — актриса познакомилась в 2006 году на съёмках второй части сериала «Моя Пречистенка». Об их первой встрече она вспоминает с теплотой:
«Я играла главную героиню в возрастном промежутке от 30 до 50 лет. Пришлось искать правильную мимику, походку, характерные для зрелого возраста жесты. А Дима играл моего сына. Было очень весело! Помню, Дима и моя сериальная дочка — актриса Наталья Ноздрина — подшучивали: мол, мама наша хорошо сохранилась».

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После съёмок они стали встречаться. Целый год продолжался роман. Елена познакомилась с семьей Дмитрия, которая очень тепло её приняла, и она познакомила возлюбленного со своими родителями. В 2008 году они поженились.

Как сейчас живёт Елена Аросьева


Елена является многодетной мамой — вместе с супругом они воспитывают двух сыновей и дочку.

Последней работой актрисы, по данным сервиса «Кинопоиск», был сериал «Про мою маму и про меня». На данный момент неизвестно, участвует ли Елена в новом кинопроекте или нет.

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Возлюбленный Ани Покров певец Артур Бабич подал документы гражданство РФ
12 марта 2025, 17:19

Фото: iStock/Pavel Starikov

Блогер и музыкант Артур Бабич заявил, что решил получить российское гражданство и записал видеообращение у дверей миграционного центра.
12 марта Бабич заявил, что принял судьбоносное решение и подал документы на получение российского гражданства.

«Я приехал в миграционный центр Сахарово с папочкой документов, чтобы податься на гражданство. Такие дела. Поэтому, уважаемые журналисты, перестаньте меня называть украинским тиктокером. Спасибо. Я полетел», — заверил Бабич.

В своем блоге он написал, что и сам еще не до конца верит, что совсем скоро Россия станет его домом.

Напомним, Бабич родился в Кривом Роге, а позже переехал в Россию, откуда улетел в США. Там карьера у него не задалась и молодой человек отправился в Армению, на родину отца. Уже в сентябре 2024 года Артур заговорил о желании вернуться в Россию, что и сделал в декабре.

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