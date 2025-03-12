«Должен оплатить счет и заказать такси»: Ольга Бузова раскрыла, как проверяет мужчин на свидании

Балерина Анастасия Волочкова обвинила телеведущую Елену Николаеву во лжи после слов о том, что в Питере дочь экс-примы Большого Ариадна только обвенчается со своим женихом Никитой Григоряном, а основное торжество пройдет в Москве. Об этом пишет Voice.