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​«Сегодня я отвечаю за интеллект и юмор!»: Ольга Бузова стала новой ведущей в Comedy Club вместо Гарика Харламова

В новом Comedy Club Ольга Бузова стала ведущей вместо Гарика Харламова в честь 8 марта
Павел Воля и Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

Павел Воля и Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

Ольга Бузова стала ведущей в новом выпуске Comedy Club в честь 8 марта. Певица заменила Гарика Харламова, чтобы отметить Международный женский день с юмором и звездными гостями. Шоу вышло в эфир 7 марта в 21:00 на канале ТНТ.
Бузова сразу взяла инициативу, заявив, что отвечает за интеллект и смех.

«Я сегодня вместо Харламова!», — бордо сказала она.
Павел Воля ответил притворной грустью, мол, понятно все. Он, считай, «сегодня один».

Павел Воля и Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

В студии появились актеры сериала «Универ.Молодые» — Влад Прохоров, Кирилл Мешалкин и Екатерина Чаннова. Креативный продюсер Илья Полежайкин намекнул, когда завершится «Универ», а Виталий Гогунский спел свежий трек.

Финал украсили сценкой про утро 9 марта «после праздника в семье» Гарик Харламов и Марина Федункив.

«Мы предпочитаем жить ради самой жизни»: 36-летняя сестра Бузовой пояснила, почему еще не стала мамой
«Мы предпочитаем жить ради самой жизни»: 36-летняя сестра Бузовой пояснила, почему еще не стала мамой
Роль ведущей Бузова на себя «примеряет» не в первый раз. На ее счету такие проекты как «ДОМ-2», «Звезды в джунглях» и «Сокровища императора». Поддержать Ольгу в Comedy Club приехал ее отец Игорь Бузов, раскрыв детали детства и воспитания певицы.

А вот с младшей сестрой у звезды российского шоу-бизнеса не самые удачные отношения: в прошлом было несколько неприятных ссор, теперь Ольга редко общается с Анной, встречаясь лишь по праздникам. В прошлый раз Бузова говорила об их встрече 20 января, в ее день рождения. Она тепло поблагодарила сестру за подарок.

Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

Кстати, недавно выяснилось, что Бузова была вынуждена закрыть свою компанию BUZfood из-за убытков в 100 миллионов рублей. У нее также было 3 одноименных ресторана; они постепенно закрывались из-за отсутствия стоящей прибыли.

Теперь же, когда ресторанов не осталось, теледива решила полностью ликвидировать свою компанию BUZfood.

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#продюсер
«Плати и спи спокойно»: Боня осудила задержанную в Сочи Сашу Митрошину
Боня осудила задержанную в Сочи Сашу Митрошину за неуплату налогов
07 марта 2025, 20:05

Виктория Боня (Фото: Instagram*/victoriabonya)

Задержанную в Сочи за неуплату налогов блогера-миллионника Александру Митрошину осудила телеведущая Виктория Боня в соцсетях.
«Ну зачем себя так наказывать? Ну плати ты налоги и спи спокойно!» — сказано в публикации.
Митрошина задолжала налоговой 127 миллионов рублей. Девушку задержали в Сочи, когда она прилетела туда из Дубая.

Теперь «матери бложьей» грозит до семи лет лишения свободы, ее подозревают в отмывании денег. Как писал Telegram-канал 112, блогерша легализовала часть средств, купив недвижимость в столице.

Митрошина проживала в ОАЭ с 2022 года, продавала курсы в интернете, рассказывая клиентам, как правильно вести соцсети.

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«Умываюсь слезами радости»: дочь Сергея Лазарева растрогала звездного отца
Дочь Сергея Лазарева растрогала отца выступлением в детском саду
07 марта 2025, 17:22

Сергей Лазарев с дочерью (Фото: Инстаграм*@lazarevsergey)

41-летний Сергей Лазарев, находясь на гастролях в Ижевске, ежедневно поддерживает связь со своими детьми Никитой и Анной, которые остались в Москве. Певец опубликовал в своем блоге видео, на котором запечатлена его шестилетняя дочь в детском саду.
На кадрах девочка с выражением читает стихотворение, посвященное отцу. По словам Лазарева, ролик очень растрогал его.

«Моя куколка! Умываюсь слезами радости и умиления! Прислали из детского садика видео! Анюта попросила папе записать! Люблю до луны и обратно!» — подписал ролик исполнитель.

Напомним, Сергей Лазарев впервые стал отцом в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына Никиту, а в 2018 году родилась дочь Анна.

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#детский сад
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Вырос спрос на поделки Ефремова в колонии
Вырос спрос на поделки Ефремова в колонии, он делает из дерева нарды и иконы
07 марта 2025, 16:48

Михаил Ефремов (Фото: Пресс-служба Мосгорсуда)

Спрос на поделки актера Михаила Ефремова в колонии вырос. Осужденный за смертельное ДТП артист изготавливает из дерева иконы, нарды, а также кресты, пишет Telegram-канал Mash. Авторы связали повышение интереса с сообщениями о возможном условно-досрочном освобождении (УДО) знаменитости.
Ефремов оставляет на продукции свою подпись для повышения продаж. Ценовой диапазон составляет от пяти до 20 тысяч рублей. По словам одного из экс-заключенных колонии, где отбывает срок Ефремов, артист делает финальную отделку и роспись, а на производстве работают еще несколько человек.

Суд по УДО Ефремова пройдет 24 марта.

ДТП с участием актера произошло в июне 2020 года, его осудили на 7,5 года.

Ранее стало известно, почему Никита Ефремов может потерять бизнес.

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Сменил фамилию, изменял жёнам, отдал себя профессии: жизнь и творческий путь актёра Андрея Миронова
07 марта 2025, 16:38

Андрей Миронов, Юрий Никулин и Нина Гребешкова в фильме «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)

Народный артист РСФСР Андрей Миронов обладал редким талантом актёра. В его игре соединялись гротеск и лирика, скрытая ирония и темперамент, он был разным каждую секунду и на сцене, и в кино, постоянно находясь в поиске, он всё время что-то придумывал, фантазировал. Созданные им образы часто отличались многоплановостью.
Среди актёров своего поколения Андрей Миронов отличался поразительным оптимизмом и жизнелюбием. Он, как никто другой, умел передавать ощущение счастья зрителям.

Миронова считают также интеллектуальным актёром. В работе над ролью артист пытался постичь мироощущение персонажа, понять его способ мышления. В результате у Андрея Александровича всегда получался очень точный и неповторимый портрет личности.

Андрей Миронов (Фото: РИА Новости/Лев Иванов)

В каждом спектакле, на каждом концерте, репетиции, в каждой киноработе Андрей Миронов выкладывался до конца, без остатка, целиком отдаваясь искусству.

О творчестве и жизни актёра, которому сегодня исполнилось бы 84 года, читайте в материале «Радио 1».


Скрывал настоящую фамилию

Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в семье эстрадных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера.

Сначала актёр носил еврейскую фамилию отца, но с конца 1940-х в СССР развернулась кампания по борьбе с космополитизмом, имевшая антисемитский характер. В связи с этим родители решили поменять фамилию ребёнка на фамилию матери.

Андрей Миронов (Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов)

Мальчика рано стали приобщать к сценической карьере. В 1952 году он пробовался в массовку картины «Садко». Однако Андрей Александрович был отсеян режиссёром Александром Птушко: он рассердился, увидев самовольно надетую мальчиком под сценический костюм рубашку — Миронов не решился надеть хламиду из дерюги прямо на голое тело.

В седьмом классе он начал играть в школьных спектаклях, в девятом записался в театральную студию, а в 1958 году, после школы, поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина.


Неоспоримый талант актёра



Андрей Миронов дебютировал в фильме «А если это любовь?». В 1963 году, с выходом комедии «Три плюс два», к актёру приходит слава. А дальше последовали его знаменитые роли в картинах «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Соломенная шляпка», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Трое в лодке, не считая собаки», «Человек с бульвара Капуцинов», «Мой друг Иван Лапшин».

Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле «Безумный день, или женитьба Фигаро» (Фото: РИА Новости/В.Пищальников)

Если говорить о театральных работах Андрея Александровича, то это прежде всего его Фигаро в спектакле «Безумный день, или женитьба Фигаро», образ Лопахина в «Вишнёвом саде», роль Клаверова в спектакле «Тени» по пьесе М. Е. Салтыкова-Щедрина, роль Жданова в «Доходном месте», образ Велосипедкина в спектакле «Баня», роли Хлестакова в «Ревизоре» и Чацкого в спектакле «Горе от ума». Кроме этого, Миронов сыграл Мекхита в «Трёхгрошовой опере» и Василькова в «Бешеных деньгах».


Мужчина-испытание для жён



Первой любовью Андрея Миронова была девушка по имени Галина, дочь драматурга Ивана Дыховичного. Артист ещё учился в школе.
«Проблема оказалась в характере Андрея, — рассказывал одноклассник Миронова Лев Маковский, — Он уже тогда демонстрировал, что актёрская профессия для него на первом месте. Но разошлись они, уже когда Андрей был на первом курсе, потому что он приударил за своей однокурсницей в Щукинском училище. Потом Андрей пытался помириться. Но Галя не простила».
В институте Миронов менял девушек как перчатки. Однокурсница Валентина Шарыкина вспоминала:
«Он в этом вопросе был мотыльком: сегодня один цветочек, завтра другой, послезавтра третий».
Первые серьёзные отношения возникли у Андрея Александровича с актрисой Татьяной Егоровой. Пара думала пожениться, в 1968 году они даже подали заявление в загс, но у отца актёра случился инфаркт. Торжество сорвалось, а дальнейшие отношения показали свою нестабильность. Тем не менее Егорова писала, что периодически сходилась с Мироновым и пережила выкидыш.

Екатерина Градова в роли Кэтрин Кин в многосерийном фильме в «Семнадцать мгновений весны» (Фото: РИА Новости)

В мае 1971 года Андрей Александрович всё-таки женился — его избранницей стала исполнившая роли радистки Кэтрин Кин в «Семнадцати мгновениях весны» актриса Екатерина Градова.
«Андрей был очень консервативен в браке. Он не разрешал мне делать макияж, не любил в моих руках бокал вина или сигарету, говорил, что я должна быть «прекрасна, как утро», а мои пальцы максимум чем должны пахнуть — это ягодами и духами. Не было хотя бы дня, чтобы он не позвонил домой три-четыре раза», — рассказывала Градова.
При этом сам Миронов отнюдь не был примерным семьянином. В 1976 году, когда дочери Маше было три года, брак распался: Екатерина поймала мужа на измене:
«Он просил простить и подождать, но мной тогда руководила гордость, а не разум», — говорила Екатерина Георгиевна.
Уже в следующем году Миронов женился на актрисе Ларисе Голубкиной, известной по фильму «Гусарская баллада». В браке с Андреем Александровичем Ларисе Ивановне пришлось принципиально изменить свой образ жизни:
«Я всю жизнь рано привыкла ложиться спать. А Андрей не мог жить без компаний. У нас дверь не закрывалась. Я не пила до этого времени вообще и пить не умела. Выпивала хоть немножко, у меня начиналось отравление: температура до сорока градусов. Я лежала, страдала, плакала, а он говорил: "Ты, Лариска, просто сумасшедшая. Пить надо уметь"», — вспоминала Голубкина.

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Сергей Лидов)

Продолжались и измены Миронова. В основном он заводил романы с актрисами из театра, где он работал. Одна из любовниц актёра Людмила Гаврилова говорила:
«Знала ли Лариса Голубкина о наших отношениях? Думаю, знала, и не только о них. Но Лариса — мудрая женщина. По ее лицу можно было прочитать: вы ещё в поисках, а я уже нашла».


Внезапная кончина Андрея Миронова



14 августа 1987 года во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в Риге (труппа гастролировала), не доиграв последнюю сцену, Миронов потерял сознание. Его отнесли за кулисы и вызвали скорую помощь.
«Шура, голова болит…», — только и успел сказать актёр стоявшему рядом Александру Ширвиндту.

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Миронова доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы, где врачи диагностировали обширное кровоизлияние в мозг.
«Я вез его по коридору больницы. Он лежал такой спокойный, молодой, красивый, в чёрном костюме Фигаро, а вокруг со скорбным удивлением толпился беспомощный цвет отечественной нейрохирургии…» — вспоминал Ширвиндт.

Андрей Миронов (Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов)


В течение двух дней проводились мероприятия по поддержке дыхания и сердцебиения артиста.

Андрей Миронов умер, не приходя в сознание, утром 16 августа 1987 года, актёру было 46 лет. Похоронили Андрея Александровича в Москве, на Ваганьковском кладбище.


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«Я — патриотка, а ты нахалка»: Аллу Пугачеву разозлили журналисты, заставшие ее врасплох на Кипре
Пугачева назвала себя патриоткой и сбежала от журналистов
07 марта 2025, 16:03

Ала Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Аллу Пугачеву разозлили журналисты, которые застали ее врасплох на Кипре и попытались задать несколько вопросов насчет ее планов о возвращении в Россию.
В итоге на вопрос, нравится ли ей в Лимассоле, Пугачева все же ответила.

«Очень нравится в Лимассоле. Вы тупые, нахальные. Я — патриотка, а ты нахалка», — сказала Алла Борисовна.

На что журналистка задала Примадонне резонный вопрос, почему же она покинула Россию, раз считает себя патриоткой. Этот вопрос остался без ответа, а Пугачева поспешила скрыться от камер.

Ранее актер Никита Джигурда призвал россиян прекратить осуждать Аллу Пугачеву, которая покинула страну после начала спецоперации, и назвал ее святой по сравнению с другими артистами, предавшими родину.

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*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
#актёр
#алла пугачёва
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