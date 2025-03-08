​«Сегодня я отвечаю за интеллект и юмор!»: Ольга Бузова стала новой ведущей в Comedy Club вместо Гарика Харламова

Павел Воля и Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)
Ольга Бузова стала ведущей в новом выпуске Comedy Club в честь 8 марта. Певица заменила Гарика Харламова, чтобы отметить Международный женский день с юмором и звездными гостями. Шоу вышло в эфир 7 марта в 21:00 на канале ТНТ.
Бузова сразу взяла инициативу, заявив, что отвечает за интеллект и смех.
В студии появились актеры сериала «Универ.Молодые» — Влад Прохоров, Кирилл Мешалкин и Екатерина Чаннова. Креативный продюсер Илья Полежайкин намекнул, когда завершится «Универ», а Виталий Гогунский спел свежий трек.
Финал украсили сценкой про утро 9 марта «после праздника в семье» Гарик Харламов и Марина Федункив.
Роль ведущей Бузова на себя «примеряет» не в первый раз. На ее счету такие проекты как «ДОМ-2», «Звезды в джунглях» и «Сокровища императора». Поддержать Ольгу в Comedy Club приехал ее отец Игорь Бузов, раскрыв детали детства и воспитания певицы.
А вот с младшей сестрой у звезды российского шоу-бизнеса не самые удачные отношения: в прошлом было несколько неприятных ссор, теперь Ольга редко общается с Анной, встречаясь лишь по праздникам. В прошлый раз Бузова говорила об их встрече 20 января, в ее день рождения. Она тепло поблагодарила сестру за подарок.
Кстати, недавно выяснилось, что Бузова была вынуждена закрыть свою компанию BUZfood из-за убытков в 100 миллионов рублей. У нее также было 3 одноименных ресторана; они постепенно закрывались из-за отсутствия стоящей прибыли.
Теперь же, когда ресторанов не осталось, теледива решила полностью ликвидировать свою компанию BUZfood.
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«Я сегодня вместо Харламова!», — бордо сказала она.Павел Воля ответил притворной грустью, мол, понятно все. Он, считай, «сегодня один».
Павел Воля и Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)
В студии появились актеры сериала «Универ.Молодые» — Влад Прохоров, Кирилл Мешалкин и Екатерина Чаннова. Креативный продюсер Илья Полежайкин намекнул, когда завершится «Универ», а Виталий Гогунский спел свежий трек.
Финал украсили сценкой про утро 9 марта «после праздника в семье» Гарик Харламов и Марина Федункив.
«Мы предпочитаем жить ради самой жизни»: 36-летняя сестра Бузовой пояснила, почему еще не стала мамой
Роль ведущей Бузова на себя «примеряет» не в первый раз. На ее счету такие проекты как «ДОМ-2», «Звезды в джунглях» и «Сокровища императора». Поддержать Ольгу в Comedy Club приехал ее отец Игорь Бузов, раскрыв детали детства и воспитания певицы.
А вот с младшей сестрой у звезды российского шоу-бизнеса не самые удачные отношения: в прошлом было несколько неприятных ссор, теперь Ольга редко общается с Анной, встречаясь лишь по праздникам. В прошлый раз Бузова говорила об их встрече 20 января, в ее день рождения. Она тепло поблагодарила сестру за подарок.
Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)
Кстати, недавно выяснилось, что Бузова была вынуждена закрыть свою компанию BUZfood из-за убытков в 100 миллионов рублей. У нее также было 3 одноименных ресторана; они постепенно закрывались из-за отсутствия стоящей прибыли.
Теперь же, когда ресторанов не осталось, теледива решила полностью ликвидировать свою компанию BUZfood.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева