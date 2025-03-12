«Не представляете, что произошло»: Бузова попала в неприятную ситуацию из-за платья

Ольга Бузова (Фото: Telegram
Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова вынуждена была срочно менять платье из-за торчащих ниток.
«Вы не представляете, что произошло. Платье, которое я готовила, оно оказалось настолько некомплементарным, все швы торчали. Это ужас, паника! Я не знаю, как я собралась», — призналась Бузова в личном блоге.
Она пояснила, что обычно мерит наряды заранее, и сначала платье ее устроило, однако при выходе из дома звезда заметила в нем много недостатков после того, как помощница артистки отпарила его. При этом она добавила, что имеет много красивой одежды и смогла выбрать новый наряд из своего гардероба. Однако изменить прическу и макияж Ольга не успела.
«Ох, первый раз со мной такое», — пожаловалась Ольга Бузова.Читайте также:
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Элина Позднякова