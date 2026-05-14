«Дом такой пустой»: дочь Славы высказалась о жизни у матери
Дочь Славы отказалась проводить лето в доме певицы
Слава пока не дождётся дочери в своём загородном доме. Наследница артистки — Александра Морозова — призналась, что не хочет проводить там лето. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На премьере второго сезона шоу «Ставка на любовь» девушка с иронией объяснила, почему перспектива отдыха у мамы её совсем не вдохновляет.
«Ой, там убираться много надо. И дом такой пустой достаточно. Мне кажется, она там что-то затевает в этом доме, поэтому и съехала на квартиру», — рассказала Александра.При этом больших подробностей дочь певицы раскрывать не стала. Судя по всему, сама Морозова не до конца понимает, какие именно планы строит её мама.
Недавно отношения между Славой и дочерью переживали непростой период. На фоне психологического состояния артистки они даже временно переставали общаться. Позже Александра первой пошла на примирение, и сейчас, по словам близких, конфликт остался в прошлом.
Впрочем, даже после семейного примирения желание заниматься уборкой большого дома у звёздной наследницы так и не появилось.