«Сиюминутный тренд»: Солистка «Миража» высказалась об ИИ-артистах

14 мая 2026, 19:45

Екатерина Болдышева из «Миража» отказалась от идеи записывать дуэты с ИИ

Екатерина Болдышева (Фото: Instagram* @gruppa_mirage)

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева ответила на вопрос о возможных дуэтах коллектива с ИИ-артистами.





В беседе с «Газетой.Ru» певица высказалась о нейросетях и назвала технологии «инструментом».

«Вопрос в том, кто им управляет. Но для меня живой голос, живой контакт со зрителем — это то, что искусственный интеллект вряд ли заменит. Пока что», — заявила Екатерина.

«Мы никогда не стремились выпрыгнуть из штанов ради сиюминутных трендов. Поэтому мы не планируем записывать дуэты с ИИ-артистами. Мы не пытаемся казаться молодыми, не надеваем блёстки через силу. Мы просто выходим на сцену и поём так, как пели 30 лет назад. Аудитория это чувствует», — отметила Болдышева.