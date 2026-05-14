«Сиюминутный тренд»: Солистка «Миража» высказалась об ИИ-артистах
Екатерина Болдышева из «Миража» отказалась от идеи записывать дуэты с ИИ
Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева ответила на вопрос о возможных дуэтах коллектива с ИИ-артистами.
В беседе с «Газетой.Ru» певица высказалась о нейросетях и назвала технологии «инструментом».
«Вопрос в том, кто им управляет. Но для меня живой голос, живой контакт со зрителем — это то, что искусственный интеллект вряд ли заменит. Пока что», — заявила Екатерина.По словам артистки, она любит реальных людей и настоящие эмоции.
«Мы никогда не стремились выпрыгнуть из штанов ради сиюминутных трендов. Поэтому мы не планируем записывать дуэты с ИИ-артистами. Мы не пытаемся казаться молодыми, не надеваем блёстки через силу. Мы просто выходим на сцену и поём так, как пели 30 лет назад. Аудитория это чувствует», — отметила Болдышева.Она добавила, что не испытывает никакого отклика от творений искусственного интеллекта, которые попадают в её поле зрения.