«Это было не от меня»: Иван Янковский рассказал о взломе и фейковых сообщениях

14 мая 2026, 18:49

Иван Янковский предупредил поклонников о мошенниках

Иван Янковский сообщил, что столкнулся с интернет-мошенниками. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел на связь с подписчиками и предупредил, что от его имени неизвестные могли рассылать сообщения и просьбы в социальных сетях.





Актёр призвал поклонников быть внимательнее и не доверять подозрительным обращениям.





«Друзья! Дорогие, я стал жертвой интернет-мошенничества! Если вдруг в соцсетях вам якобы от моего имени приходило что-то, какие-то просьбы или тому подобное, это было не от меня! Будьте аккуратнее, берегите себя», — написал Янковский.