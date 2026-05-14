«Это было не от меня»: Иван Янковский рассказал о взломе и фейковых сообщениях
Иван Янковский сообщил, что столкнулся с интернет-мошенниками. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел на связь с подписчиками и предупредил, что от его имени неизвестные могли рассылать сообщения и просьбы в социальных сетях.
Актёр призвал поклонников быть внимательнее и не доверять подозрительным обращениям.
«Друзья! Дорогие, я стал жертвой интернет-мошенничества! Если вдруг в соцсетях вам якобы от моего имени приходило что-то, какие-то просьбы или тому подобное, это было не от меня! Будьте аккуратнее, берегите себя», — написал Янковский.Поклонники тут же поддержали артиста в комментариях и отметили, что в последнее время случаи мошенничества с использованием имён знаменитостей происходят всё чаще.
Ранее супруга актёра — Диана Пожарская — делилась в соцсетях атмосферной семейной фотосессией с Иваном. Снимки пары быстро набрали десятки тысяч лайков, а поклонники в очередной раз назвали их одной из самых красивых звёздных пар российского шоу-бизнеса.