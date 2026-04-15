«Дорогая Алла!»: Николаев поздравил Пугачеву с днем рождения и рассказал о конфликте с певицей

Николаев поздравил Пугачеву с днем рождения и рассказал о конфликте с певицей

Игорь Николаев (Фото: Instagram* / @igor_nikolaev_music)

Алла Пугачева и Игорь Николаев связаны многолетней дружбой: музыкант даже стал крестным отцом ее детей — Лизы и Гарри. Композитор поздравил звезду с днем рождения и пролил свет на конфликт, который однажды возник между артистами.





По данным издания «Стархит», певица обиделась на коллегу, когда тот якобы «отказался» от ее участия в программе на телевидении. Однако сам Николаев утверждает, что обстоятельства в той ситуации сложились иначе.



«Конечно, все было иначе. Не было и не могло быть такого разговора у меня ни с кем по поводу того, приглашать ли Наташу Королеву и Аллу Пугачеву в программу», — заявлял Николаев в интервью Лауре Джугелии.

«Дорогая Алла! С днем рождения! Счастья в личной жизни, крепкого здоровья, и пусть судьба не пожалеет добра, тепла и любви вашим детям!» — обратился Николаев.