ДТП, ссора с Петросяном, измена жене с пятью женщинами и роман с дочкой Евдокимова: чем удивит Святослав Ещенко в 54 года?

Святослав Ещенко (Фото: ВКонтакте @s_eschenko)
Святослав Ещенко, родившийся в Воронеже в семье музыкантов, с детства увлекался юмором и пародиями. Его карьера началась с участия в «Смехопанораме», что принесло ему известность и возможность проводить сольные концерты по стране.
На протяжении 20 лет он был счастлив в браке с женой, которая также была его директором. Несмотря на ожидания отца, худрука Воронежской филармонии, Святослав не поступил в цирковое училище, а выбрал театральный факультет местного института искусств.
Он проявил себя как талантливый студент, создавая авторские песни и этюды, и вскоре стал артистом разговорного жанра. Его путь к всероссийской славе был непростым, но в этом ему помогли упорство и любовь к искусству. 1 апреля ему исполняется 54 года. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Он также отметил, что религиозные системы могут подавлять волю людей и мешать развитию личных отношений с Богом, который, по его словам, ближе любого посредника.
Он отметил, что его долг родителя был дать ему здоровое питание. Артист также подчеркнул, что благодаря этому сын не болел ни гриппом, ни вирусными заболеваниями.
Ещенко поддерживал отношения с вдовой и дочерью Михаила Евдокимова, считая их близкими людьми, но на прямой вопрос о романе с Анной отвечать отказался. В 2023 году он заявил, что одинок и не ищет новых знакомств, сосредоточившись на творческой жизни. Артист подчеркнул, что жениться в возрасте 50 лет ради быта не имеет смысла, если нет истинной любви и взаимопонимания.
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Он проявил себя как талантливый студент, создавая авторские песни и этюды, и вскоре стал артистом разговорного жанра. Его путь к всероссийской славе был непростым, но в этом ему помогли упорство и любовь к искусству. 1 апреля ему исполняется 54 года. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Восход звезды Святослава ЕщенкоЗвезда юмориста Святослава Ещенко засияла, когда он устроился в Москонцерт. По одной версии, его знакомство с Евгением Петросяном произошло благодаря драматургу Матвею Грину, что сыграло ключевую роль в его карьере. По другой версии, судьбоносной оказалась встреча с юной администраторшей Ириной, благодаря которой Ещенко познакомился с Кларой Новиковой. Последняя дала дельный совет для номера, который стал стартом для карьеры шоумена.
Личная жизнь и поддержкаСвятослав женился на Ирине, которая стала не только его возлюбленной, но и единомышленницей и директором. После этого его карьера пошла в гору: Евгений Ваганович пригласил Ещенко в «Смехопанораму», а затем в эстрадный спектакль «Когда финансы поют романсы», что значительно повысило его узнаваемость. Вскоре он стал лауреатом фестиваля Аркадия Райкина «Море смеха — 96» и Всероссийского конкурса артистов эстрады «Кубок юмора — 99».
Евгений Петросян (Фото: ВКонтакте @e_petrosyan)
Дружба с коллегамиЕщенко также стал частью программы Михаила Задорнова «Задорная компания», где завел крепкие дружеские отношения с коллегами. Он сильно переживал, когда упустил возможность попрощаться с Михаилом Николаевичем, который умирал от тяжелой болезни.
Трудные временаВ 2007 году Ещенко попал в серьезную аварию, уснув за рулем на пути к сольному концерту в Лазаревском. Его автомобиль слетел с обрыва и врезался в дерево, что спасло ему жизнь — он отделался сотрясением мозга, переломами ребер и ссадинами. Эта новость быстро разлетелась по СМИ, и коллеги начали звонить, чтобы удостовериться, что с ним все в порядке. Однако только Евгений Ваганович не набрал.
ДостиженияЗвезда «Аншлага» и «Кривого зеркала» радовал зрителей миниатюрами о Коляновне и Вовановне, панке Ирокезе и деде, призванном в армию. В 2018 году Ещенко блистал на фестивале «Юморина» в Сочи и был удостоен звания заслуженного артиста РФ. Он продолжает выступать с сольными концертами и играет в спектаклях Театра комедии.
Святослав Ещенко (Фото: ВКонтакте @s_eschenko)
Интерес к религии и духовному развитиюСвятослав Ещенко всегда проявлял глубокий интерес к религии. Он изучал христианство, затем Коран, а более 20 лет назад увлекся культурой Индии и стал кришнаитом. В 2021 году артист поделился своими размышлениями о священных писаниях.
«Я пришел к выводу, что все священные писания в принципе говорят об одном. Это указывает на то, что Бог един, и правила для людей все одинаковые», — сказал Ещенко.
Он также отметил, что религиозные системы могут подавлять волю людей и мешать развитию личных отношений с Богом, который, по его словам, ближе любого посредника.
Семейные ценности и воспитание сынаВ честь одного из семи великих мудрецов индуизма Ещенко назвал своего сына Нарадом. Однако окружающим было сложно запомнить это имя, и мальчик начал представляться Максимом. Святослав гордился тем, что с рождения привил ему вегетарианство.
Он отметил, что его долг родителя был дать ему здоровое питание. Артист также подчеркнул, что благодаря этому сын не болел ни гриппом, ни вирусными заболеваниями.
Развод и его последствияНесмотря на кажущуюся идеальность семьи, после 20 лет совместной жизни союз Ещенко с супругой Ириной рухнул. Скандальные подробности развода шокировали публику. Ирина потребовала составить брачный договор, так как не доверяла мужу и наслушалась историй о детях звезд на стороне. Она посчитала признаком измен наличие у Святослава заначек в крупных суммах, которые он объяснял тем, что они выручали обоих.
Фото: iStock/Elena Chelysheva
Обвинения и недопониманиеПосле развода появились новые подробности расставания. В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» Ирина заявила, что заглянула к мужу в загородный дом в Сочи и обнаружила там других женщин. Святослав пояснил, что это были пять девушек, торгующих индийской одеждой, которые остановились у него на неделю и помогали по хозяйству. Он утверждал, что они были монахинями и приняли обет безбрачия.
Конфликт на почве политикиВ 2023 году конфликт между бывшими супругами принял новый оборот. Ещенко посетовал на то, что они разругались на почве политики, и экс-жена настроила против него сына. Ирина утверждала, что у Нарада есть собственное мнение о родителях, на которое она никак не влияет.
Истинная любовьПосле развода Святослав Ещенко испытывал уныние и не верил в возможность нового счастья. Он встречался с девушкой Оксаной три года, но осенью 2021 года признался, что они расстались, так как она его не любила.
Ещенко поддерживал отношения с вдовой и дочерью Михаила Евдокимова, считая их близкими людьми, но на прямой вопрос о романе с Анной отвечать отказался. В 2023 году он заявил, что одинок и не ищет новых знакомств, сосредоточившись на творческой жизни. Артист подчеркнул, что жениться в возрасте 50 лет ради быта не имеет смысла, если нет истинной любви и взаимопонимания.
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*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
Дарья Осипова