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ДТП, ссора с Петросяном, измена жене с пятью женщинами и роман с дочкой Евдокимова: чем удивит Святослав Ещенко в 54 года?

Святослав Ещенко (Фото: ВКонтакте @s_eschenko)

Святослав Ещенко (Фото: ВКонтакте @s_eschenko)

Святослав Ещенко, родившийся в Воронеже в семье музыкантов, с детства увлекался юмором и пародиями. Его карьера началась с участия в «Смехопанораме», что принесло ему известность и возможность проводить сольные концерты по стране.
На протяжении 20 лет он был счастлив в браке с женой, которая также была его директором. Несмотря на ожидания отца, худрука Воронежской филармонии, Святослав не поступил в цирковое училище, а выбрал театральный факультет местного института искусств.

Он проявил себя как талантливый студент, создавая авторские песни и этюды, и вскоре стал артистом разговорного жанра. Его путь к всероссийской славе был непростым, но в этом ему помогли упорство и любовь к искусству. 1 апреля ему исполняется 54 года. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Восход звезды Святослава Ещенко

Звезда юмориста Святослава Ещенко засияла, когда он устроился в Москонцерт. По одной версии, его знакомство с Евгением Петросяном произошло благодаря драматургу Матвею Грину, что сыграло ключевую роль в его карьере. По другой версии, судьбоносной оказалась встреча с юной администраторшей Ириной, благодаря которой Ещенко познакомился с Кларой Новиковой. Последняя дала дельный совет для номера, который стал стартом для карьеры шоумена.

Личная жизнь и поддержка

Святослав женился на Ирине, которая стала не только его возлюбленной, но и единомышленницей и директором. После этого его карьера пошла в гору: Евгений Ваганович пригласил Ещенко в «Смехопанораму», а затем в эстрадный спектакль «Когда финансы поют романсы», что значительно повысило его узнаваемость. Вскоре он стал лауреатом фестиваля Аркадия Райкина «Море смеха — 96» и Всероссийского конкурса артистов эстрады «Кубок юмора — 99».

Евгений Петросян (Фото: ВКонтакте @e_petrosyan)

Дружба с коллегами

Ещенко также стал частью программы Михаила Задорнова «Задорная компания», где завел крепкие дружеские отношения с коллегами. Он сильно переживал, когда упустил возможность попрощаться с Михаилом Николаевичем, который умирал от тяжелой болезни.

Трудные времена

В 2007 году Ещенко попал в серьезную аварию, уснув за рулем на пути к сольному концерту в Лазаревском. Его автомобиль слетел с обрыва и врезался в дерево, что спасло ему жизнь — он отделался сотрясением мозга, переломами ребер и ссадинами. Эта новость быстро разлетелась по СМИ, и коллеги начали звонить, чтобы удостовериться, что с ним все в порядке. Однако только Евгений Ваганович не набрал.

Достижения

Звезда «Аншлага» и «Кривого зеркала» радовал зрителей миниатюрами о Коляновне и Вовановне, панке Ирокезе и деде, призванном в армию. В 2018 году Ещенко блистал на фестивале «Юморина» в Сочи и был удостоен звания заслуженного артиста РФ. Он продолжает выступать с сольными концертами и играет в спектаклях Театра комедии.

Святослав Ещенко (Фото: ВКонтакте @s_eschenko)

Интерес к религии и духовному развитию

Святослав Ещенко всегда проявлял глубокий интерес к религии. Он изучал христианство, затем Коран, а более 20 лет назад увлекся культурой Индии и стал кришнаитом. В 2021 году артист поделился своими размышлениями о священных писаниях.

«Я пришел к выводу, что все священные писания в принципе говорят об одном. Это указывает на то, что Бог един, и правила для людей все одинаковые», — сказал Ещенко.

Он также отметил, что религиозные системы могут подавлять волю людей и мешать развитию личных отношений с Богом, который, по его словам, ближе любого посредника.

Семейные ценности и воспитание сына

В честь одного из семи великих мудрецов индуизма Ещенко назвал своего сына Нарадом. Однако окружающим было сложно запомнить это имя, и мальчик начал представляться Максимом. Святослав гордился тем, что с рождения привил ему вегетарианство.

Он отметил, что его долг родителя был дать ему здоровое питание. Артист также подчеркнул, что благодаря этому сын не болел ни гриппом, ни вирусными заболеваниями.

Развод и его последствия

Несмотря на кажущуюся идеальность семьи, после 20 лет совместной жизни союз Ещенко с супругой Ириной рухнул. Скандальные подробности развода шокировали публику. Ирина потребовала составить брачный договор, так как не доверяла мужу и наслушалась историй о детях звезд на стороне. Она посчитала признаком измен наличие у Святослава заначек в крупных суммах, которые он объяснял тем, что они выручали обоих.

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Обвинения и недопонимание

После развода появились новые подробности расставания. В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» Ирина заявила, что заглянула к мужу в загородный дом в Сочи и обнаружила там других женщин. Святослав пояснил, что это были пять девушек, торгующих индийской одеждой, которые остановились у него на неделю и помогали по хозяйству. Он утверждал, что они были монахинями и приняли обет безбрачия.

Конфликт на почве политики

В 2023 году конфликт между бывшими супругами принял новый оборот. Ещенко посетовал на то, что они разругались на почве политики, и экс-жена настроила против него сына. Ирина утверждала, что у Нарада есть собственное мнение о родителях, на которое она никак не влияет.

Истинная любовь

После развода Святослав Ещенко испытывал уныние и не верил в возможность нового счастья. Он встречался с девушкой Оксаной три года, но осенью 2021 года признался, что они расстались, так как она его не любила.

Ещенко поддерживал отношения с вдовой и дочерью Михаила Евдокимова, считая их близкими людьми, но на прямой вопрос о романе с Анной отвечать отказался. В 2023 году он заявил, что одинок и не ищет новых знакомств, сосредоточившись на творческой жизни. Артист подчеркнул, что жениться в возрасте 50 лет ради быта не имеет смысла, если нет истинной любви и взаимопонимания.

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«На любителя»: экс-возлюбленный Бородиной сыронизировал об ее отношениях с Сердюковым
Экс-возлюбленный Бородиной Терехин сыронизировал об ее отношениях с Сердюковым
01 апреля 2025, 14:18

Ксения Бородина (Фото: Instagram*/borodylia)

Экс-возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терехин сыронизировал, говоря об ее отношениях с Николаем Сердюковым. Фолловеры Терехина поинтересовались его мнением.
«Брутальный он или нет — я не знаю, это на любителя. Если в общем, то мне он очень нравится, да и Ксюша, вроде, счастливая. Для кризиса среднего возраста самое то», — прокомментировал мужчина.

Сама Бородина пока никак не отреагировала на слова Терехина. Ксения и Николай сейчас мечтают о рождении ребенка и готовятся к свадьбе. Ксения Бородина недавно высказывалась об инциденте с украинской моделью Марией Ковальчук в ОАЭ, которую избили неизвестные. Теледива считает, что такого никто не заслуживает.

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Хирург Тимур Хайдаров сам делал пластическую операцию своей жене
01 апреля 2025, 14:16

Тимур Хайдаров (Фото: Телеграм, @drtimurkhidarov)

Звёздный хирург Тимур Хайдаров рассказал, что сам делает пластическую операцию своей жене Светлане Сильваши.
Как Хайдаров рассказал в интервью Евгении Андреященко, со своей супругой он познакомился 9 лет назад, Тогда Светлана хотела удалить комки Биша. По словам хирурга, на работе он абстрагируется от чувств и эмоций.
«Я её оперировал сам, когда мы уже были вместе. В плане пластической хирургии я говорю: «Ну, а кто сделает лучше, чем я?». <…> когда ты заходишь в операционную, погружаешься в процесс, ты думаешь только о результате», — рассказал Тимур.
Ранее телеведущая Дана Борисова заявила, что поддержит желание дочери менять внешность, в частности разрешит ей сделать пластику груди.

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Григорий Лепс теряет миллионы на бизнесе: что известно о доходах артиста
Григорий Лепс заработал на бизнесе в 2024 году около 8 млн рублей.
01 апреля 2025, 14:08

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)

Певец Григорий Лепс не только выступает на сцене, но и пытается развивать свой бизнес. Однако в 2024 году дела его компаний оказались неутешительными, и многие из них принесли меньшую прибыль, чем в предыдущие годы. По информации Kp.ru, артист смог заработать всего около 8 миллионов рублей.
Наиболее стабильные показатели продемонстрировало ООО «ПЦ Григория Лепса», где выручка составила 164 миллиона рублей, однако чистая прибыль снизилась с 7,6 миллиона рублей до 7,4 миллиона рублей.

Ресторанный бизнес Лепса, представленный компанией ООО «Пить», также показал значительное снижение — прибыль упала до 1,5 миллиона рублей по сравнению с 9,8 миллиона рублей в 2023 году. Стоит отметить, что артист не владеет полным пакетом акций этой компании. Кроме того, курортный бизнес Григория на Алтае в прошлом году оказался убыточным. Артист заработал 62 тысячи рублей. Также он потерял 18 тысяч рублей на производстве очков.

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*Запрещен в РФ
#бизнес
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Отец-алкоголик с помойки, трудное детство и тайная свадьба: куда пропал ведущий «Такси» Алексей Куличков
01 апреля 2025, 13:58

Алексей Куличков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актер и телеведущий Алексей Куличков обрел известность после выхода программы «Такси» на ТНТ. Однако потом пропал с телеэкранов.
О жизни артиста и о том, где он сейчас расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность


Алексей Куличков родился 19 апреля 1976 года в Пензе. Актер не любит вспоминать свои детские годы из-за пьющего отца, который регулярно устраивал дебоши и держал в страхе не только супругу, но и детей.

«Мама работала в трех местах, чтобы содержать меня с сестрой и братом. До сих пор помню, как мы варили макароны и ели с сахаром или яйцом. Если появлялась тушенка, это был праздник», — рассказывал Куличков в одном из интервью.

С ранних лет Алексей увлекался футболом и даже тренировался в пензенском «Локомотиве». С восьми лет занимался в Детско-юношеском доме творчества, где обучался вокалу и театральному делу.

После школы будущий артист переехал в Москву за лучшей жизнью, но ему не удалось пройти вступительные испытания в театральные вузы. Тогда он вернулся в Пензу. В 1997 году окончил Пензенское училище культуры и искусств, получив диплом по специальности «организация массовых мероприятий и режиссер любительского театра». Будучи студентом, Куличков подрабатывал педагогом-организатором, а также выступал в качестве режиссера в спектаклях.

Вскоре после получения диплома молодой человек вновь стал студентом. Он поступил в Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова, которую он окончил в 2001 году. Второе образование Алексей получил по специальности «актер театра и кино». В начале 2000-х сотрудничал с Русским драматическим театром Башкирии в Уфе.

Карьера


В 2003 году Куличков начал работать на ТНТ, снимался в реалити-шоу «Дом» в качестве телепрораба. В 2005 году был приглашен ведущим в передачу «Такси», он отвозил пассажиров по заданному маршруту и одновременно задавал им вопросы из разных областей знаний.

Именно благодаря этой передаче Алексей полюбился миллионам зрителей. Но, несмотря на бешеные рейтинги, в 2009 году телеигру закрыли.

«В 2009 году произошел ребрендинг телеканала ТНТ, и в то же время был принят закон о такси. Появились приложения, москвичи перестали ловить машину на улице. Мы уже не могли снимать ее по-прежнему и подбирать случайных прохожих. Поэтому телеигра и закрылась», — вспоминал актер.

Алексей Куличков (Фото: кадр из передачи «Такси» на ТНТ)

Примечательно, что артист также пробовал свои силы в кино. Впервые он появился на экране в эпизоде сериала «Адвокат-2», а позже сыграл небольшую роль в нашумевшей комедии «Моя прекрасная няня».

В разные годы Алексей Куличков работал директором коллектива певицы Надежды Бабкиной «Русская песня» и вел программы «Лаборатория чувств», «Обмен бытовой техники», «Первая передача», а также снимался в кино. На его счету съемки в лентах «Детективы», «Счастливы вместе», «Последний мент» и других. Куличков является сценаристом нескольких эпизодов сериала «След».

Личная жизнь


В 2005 году телеведущий женился на девушке по имени Лацына. В этом союзе родились двое сыновей — Яромир и Гордей. В 2017 году пара развелась.

В 2023 году Алексей сообщил, что женился во второй раз. Его избранницей стала фотограф по имени Ольга. Супруги растят дочь Мирославу.

Скандал с пьющим отцом


В 2013 году стали известны подробности о личной жизни артиста. В программе «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским появилась информация об отце звезды шоу «Такси». Алексей много лет не виделся с отцом. Он не особо хотел что-то знать о его судьбе. Куличков с детства обижен на отца из-за его регулярных запоев и унижений, которые пришлось переживать всей семье.

Но в программе Куличков, несмотря на закрытый образ жизни, рассказал о встрече с родителем. Он смог помочь запойному отцу.

Алексей Куличков с отцом (Фото: кадр из передачи «На самом деле»)

«Сейчас отец живет в так называемом «санатории». Я нес этот груз очень долго, пытался его наставить на истинный путь: бросить пить, вернуться к матери, закодироваться. Однако человек выбрал свой путь и в данном случае я его не осуждаю», — говорил актер.

По его словам, отец так и не извинился перед ним за тяжелые моменты, которые он пережил в детстве.

В 2017 году в программе «На самом деле» отец Алексея объявился вновь, где рассказал о тяжелой судьбе и отметил, что живет на пензенской помойке, питаясь объедками. В передаче мужчина потребовал у известного сына квартиру. В конце шоу Куличков пообещал по мере возможности помочь отцу и купить жилье. На сегодняшний день остается неизвестным, изменилась ли ситуация в семье Куличковых.

Чем сейчас занимается Алексей Куличков


Алексей Куличков является ведущим программы про автомобилистов «Первая передача» на НТВ. В 2023 году он также появился в эфире ТНТ в специальном выпуске шоу Comedy Club, посвященном 25-летию телеканала, и был членом жюри конкурса «Миссис Россия — 2023».

Алексей Куличков (Фото: кадр из «Первой передачи»)

В марте 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что Куличков попал в больницу с инсультом. Позже сам актер опроверг эту информацию.

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«Вымя на груди»: Дана Борисова разрешит дочери новую пластическую операцию
Дана Борисова заявила, что не будет против решения дочери увеличить грудь
01 апреля 2025, 13:53

Дана Борисова и её дочь Полина (Фото: Instagram*, @danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова поддерживает желание дочери Полины менять внешность с помощью пластики. Так, Борисова разрешила ей сделать «углы Джоли», вколоть «Оземпик» и сделать коррекцию формы носа.
«И мне, и Поле прежняя форма её носа не нравилась. <…> Я очень хотела, чтобы у дочери был нос, что называется, как у куклы Барби, когда он слегка вздернут вверх», — призналась Борисова журналу The Voice.
Телеведущая также отметила, что если в будущем её дочь захочет с помощью пластики изменить что-то в своём теле, то она её поддержит. При этом, по словам Борисовой, она будет её главной наставницей в этом деле.
«Никто не позволит ей пришивать вымя на груди. Кому нужны огромные, скажем так, дойки? Нет! Только аккуратная и естественных размеров грудь», — заявила телеведущая.
Напомним, 29 марта, Полина отпраздновала своё 18-летие. В подарок от мамы девушка получила пластическую операцию по коррекции формы носа. По мнению Борисовой, 18 лет — идеальный возраст для того, чтобы исправлять какие-то изъяны своей внешности.

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