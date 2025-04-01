СПИД, онкология, измены и попытки суицида: как жены Владимира Познера помогли ему избежать позора и вернуться к жизни

Владимир Познер (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Владимир Познер, известный тележурналист и общественный деятель, пережил множество испытаний в своей жизни. В юности он столкнулся с бурной первой любовью, которая оставила глубокий след в его сердце.
В 17 лет Познер влюбился в супругу одного из работников «Совэкспортфильма». Этот роман стал для него первым опытом плотской любви, но закончился трагично — женщина сделала аборт и обвинила Владимира в этом. Подробнее о его личной жизни читайте в материале «Радио 1».
Бракоразводный процесс оказался тяжелым, а сам журналист даже пытался покончить с собой, когда почувствовал себя морально истощенным. Несмотря на это, они расстались по-доброму, обсудив свои эмоции и недовольства.
Однако именно Екатерина поддерживала Владимира в трудные времена, когда у него была диагностирована онкология. Она верила в него и помогала справиться с болезнью.
Познер вспоминает, что в тот момент хотел наслаждаться счастьем, которое неожиданно пришло в его жизнь. Несмотря на сложности, связанные с разводом и новым романом, он решился следовать своим чувствам.
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Первый брак: ранняя женитьба и расставаниеВ 1958 году Владимир женился на Валентине Чемберджи. У пары родилась дочь Екатерина, но брак распался через два года. Познер признает, что женился слишком рано и не имел достаточного жизненного опыта.
Бракоразводный процесс оказался тяжелым, а сам журналист даже пытался покончить с собой, когда почувствовал себя морально истощенным. Несмотря на это, они расстались по-доброму, обсудив свои эмоции и недовольства.
Вторая жена: поддержка в трудные временаВ конце 60-х годов Познер встретил Екатерину Орлову, с которой прожил 37 лет. Несмотря на долгий срок совместной жизни, Познер редко говорит о своей второй супруге. Их отношения стали сложными, и они расстались с обидами.
Однако именно Екатерина поддерживала Владимира в трудные времена, когда у него была диагностирована онкология. Она верила в него и помогала справиться с болезнью.
Фото: iStock/VILevi
Новая любовь: Надежда СоловьеваПока Познер еще был женат на Екатерине, он познакомился с Надеждой Соловьевой, которая была младше его на 21 год. Их встреча произошла на мероприятии, посвященном борьбе со СПИДом.
Познер вспоминает, что в тот момент хотел наслаждаться счастьем, которое неожиданно пришло в его жизнь. Несмотря на сложности, связанные с разводом и новым романом, он решился следовать своим чувствам.
Третий брак: счастье и гармонияСейчас Владимиру Познеру 89 лет, он продолжает вести активный образ жизни. Его третья жена, Надежда, стала для него настоящим спасательным кругом. Познер чувствует себя счастливым и полным сил благодаря ее поддержке. Он много путешествует, занимается общественной деятельностью и наслаждается жизнью.
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Дарья Осипова