Ложь и измены в шоу-бизнесе: шокирующие откровения Гогена Солнцева, Шаляпина и Степана Меньщикова о чужих детях и предательствах

Гоген Солнцев (Фото: ВКонтакте @gogen_solntcev)
Измены и ложь — это страхи, знакомые многим мужчинам, особенно тем, кто живет под яркими огнями шоу-бизнеса. Знаменитости, окруженные вниманием и поклонниками, часто сталкиваются с ситуациями, когда доверие оказывается под угрозой.
Недавний случай с Гогеном Солнцевым стал ярким примером такой драмы. Подробнее о том, как обманутые звезды воспитывали чужих детей, читайте в материале «Радио 1».
Несмотря на то что еще год назад он был рядом с женой Полиной Давыдовой во время родов и чувствовал себя счастливым отцом, страхи о возможной измене стали преследовать его. На шоу, где обсуждались его опасения, подруги Гогена начали высказываться о Полине, намекая на ее неверность. Однако сама Полина отрицала любые обвинения в измене.
Когда результаты теста подтвердили его худшие опасения, Гоген не смог сдержать эмоций и покинул студию. Он осознал, что все это время его обманывали. Несмотря на предательство, шоумен принял решение не оставлять ребенка и продолжать помогать ему.
Несмотря на теплые отношения и ожидание сына Даниила, пара столкнулась с трудностями. Прохор жаловался на отсутствие времени у Анны, которая была занята бизнесом. После рождения ребенка они объявили о планах сыграть свадьбу, но вскоре появились слухи, что Даниил может быть не его сыном.
Чтобы развеять сомнения, они согласились пройти ДНК-тест на шоу. Результаты подтвердили худшие опасения — Шаляпин не был биологическим отцом Даниила. Эта новость сильно потрясла певца, который искал настоящую любовь. Анна, шокированная результатами теста, отрицала их и утверждала, что ее подставили. В результате свадьба была отменена.
Пара приняла участие в телешоу, где Евгения объявила о завершении отношений. Несмотря на это, Степан хотел поддерживать общение с детьми. Когда был проведен ДНК-тест, он узнал, что его первый сын не от него. Меньщиков был шокирован, но заявил, что Ваня — его сын. Даже после развода с Евгенией он продолжает заботиться о детях. Он купил им жилье и поддерживает общение.
Читайте также:
Редкое заболевание, измена и потеря прав за вождение в нетрезвом виде: чем еще может удивить ведущая «Жди меня» Алёна Бабенко?
Стало известно, на ком собирается жениться вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев
Работала у Лещенко, сменила имя и воспитала чужих детей: судьба певицы Варвары
Обманутый ГогенВ феврале этого года шоумен узнал, что его годовалый сын может не быть его биологическим ребенком. Это открытие стало результатом обсуждений с друзьями, которые заметили, что черты лица ребенка сильно отличаются от его собственных. В поисках правды Гоген решил пройти ДНК-тест на шоу «ДНК» на канале НТВ.
Несмотря на то что еще год назад он был рядом с женой Полиной Давыдовой во время родов и чувствовал себя счастливым отцом, страхи о возможной измене стали преследовать его. На шоу, где обсуждались его опасения, подруги Гогена начали высказываться о Полине, намекая на ее неверность. Однако сама Полина отрицала любые обвинения в измене.
Когда результаты теста подтвердили его худшие опасения, Гоген не смог сдержать эмоций и покинул студию. Он осознал, что все это время его обманывали. Несмотря на предательство, шоумен принял решение не оставлять ребенка и продолжать помогать ему.
Гоген Солнцев (Фото: ВКонтакте @gogen_solntcev)
Отмена свадьбы ШаляпинаИстория Прохора Шаляпина и Анны Калашниковой — еще один пример сложных отношений в мире шоу-бизнеса. После нескольких неудачных браков певец влюбился в артистку, между ними завязался бурный роман. Анна вскоре сообщила, что ждет ребенка, все предполагали, что отцом будет Прохор, который в то время еще состоял в браке с Ларисой Копенкиной.
Несмотря на теплые отношения и ожидание сына Даниила, пара столкнулась с трудностями. Прохор жаловался на отсутствие времени у Анны, которая была занята бизнесом. После рождения ребенка они объявили о планах сыграть свадьбу, но вскоре появились слухи, что Даниил может быть не его сыном.
Чтобы развеять сомнения, они согласились пройти ДНК-тест на шоу. Результаты подтвердили худшие опасения — Шаляпин не был биологическим отцом Даниила. Эта новость сильно потрясла певца, который искал настоящую любовь. Анна, шокированная результатами теста, отрицала их и утверждала, что ее подставили. В результате свадьба была отменена.
Прохор Шаляпин (Фото: ВКонтакте @prokhorchaliapin)
Участник проекта «Дом-2»Степан Меньщиков, бывший участник проекта «Дом-2», тоже оказался в сложной ситуации, когда выяснилось, что его старший сын не является его биологическим ребенком. Он познакомился с предпринимателем Евгенией Шамаевой в 2013 году, и их отношения стремительно развивались. После рождения сына и дочери они сыграли пышную свадьбу, но со временем начались ссоры из-за постоянных разъездов Меньщикова
Степан Меньщиков (Фото: ВКонтакте @menshikov_stepan)
Пара приняла участие в телешоу, где Евгения объявила о завершении отношений. Несмотря на это, Степан хотел поддерживать общение с детьми. Когда был проведен ДНК-тест, он узнал, что его первый сын не от него. Меньщиков был шокирован, но заявил, что Ваня — его сын. Даже после развода с Евгенией он продолжает заботиться о детях. Он купил им жилье и поддерживает общение.
Читайте также:
Редкое заболевание, измена и потеря прав за вождение в нетрезвом виде: чем еще может удивить ведущая «Жди меня» Алёна Бабенко?
Стало известно, на ком собирается жениться вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев
Работала у Лещенко, сменила имя и воспитала чужих детей: судьба певицы Варвары
Дарья Осипова