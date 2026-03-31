«Думала, что умираю»: блогерша Надин Серовски рассказала о срочной операции
Блогерша Надин Серовски (настоящее имя — Надежда Артамонова) рассказала в соцсетях, что перенесла срочную операцию во время пребывания в Таиланде.
По её словам, она оказалась в больнице в тяжёлом состоянии и была экстренно прооперирована.
Как рассказала Серовски в личном блоге, вместо празднования дня рождения дочери ей пришлось оказаться на операционном столе. Врачи диагностировали аппендицит, при этом точный характер — был ли он воспалённым или уже произошёл разрыв — предстояло уточнить позже.
Блогерша призналась, что ситуация сильно её напугала, особенно из-за того, что всё произошло в стране, с медицинской системой которой она не была знакома. Она отметила, что испытывала настолько сильную боль, что в какой-то момент потеряла сознание и всерьёз опасалась за свою жизнь.
