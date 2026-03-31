«Что он орет?»: Хейтерша Константина Ивлева заменит его в новом выпуске «На ножах»
Галина Кайданович 1 апреля заменит Константина Ивлева в шоу «На ножах»
На канале «Пятница!» 1 апреля состоится премьера шоу «На ножах». В программе шеф-повара Константина Ивлева заменила ресторатор из Тюмени Галина Кайданович. Ранее она прославилась как критик Ивлева.
Как сообщила пресс-служба телеканала «Газете.Ru», Кайданович работает в сфере питания более 15 лет. Недавно она опубликовала в соцсетях видео, где раскритиковала Константина и его манеру ведения шоу.
«Что он орёт, ножками топает, ручками хлопает? Не, вы реально его смотрите?» — заявила Галина.В ответ шеф-повар предложил женщине занять его место. Теперь она вместе со своей командой отправится в один из ресторанов Нижнего Новгорода, который находится на грани закрытия, и попробует за три дня вывести заведение из кризиса.
«Встать на место Константина Ивлева — это настоящий вызов для меня», — заявила повар.После съёмок Кайданович призналась, что раньше не сталкивалась с таким уровнем хаоса, но смогла составить план, который должен сработать.