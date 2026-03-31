«Что он орет?»: Хейтерша Константина Ивлева заменит его в новом выпуске «На ножах»

31 марта 2026, 20:33

Галина Кайданович 1 апреля заменит Константина Ивлева в шоу «На ножах»

Фото: кадр из шоу «На ножах»

На канале «Пятница!» 1 апреля состоится премьера шоу «На ножах». В программе шеф-повара Константина Ивлева заменила ресторатор из Тюмени Галина Кайданович. Ранее она прославилась как критик Ивлева.





Как сообщила пресс-служба телеканала «Газете.Ru», Кайданович работает в сфере питания более 15 лет. Недавно она опубликовала в соцсетях видео, где раскритиковала Константина и его манеру ведения шоу.

«Что он орёт, ножками топает, ручками хлопает? Не, вы реально его смотрите?» — заявила Галина.

«Встать на место Константина Ивлева — это настоящий вызов для меня», — заявила повар.