Достижения.рф

Тяжелобольная Селин Дион возвращается на сцену: концерты в Париже состоятся уже осенью

Селин Дион (Фото: Instagram* / @celinedion)

Тяжелобольная Селин Дион объявила о долгожданном возвращении на сцену. Артистка записала эмоциональное видеообращение в личном блоге, где подтвердила, что даст серию концертов в Париже уже в сентябре и октябре.



Выступления пройдут на площадке Paris La Défense Arena, рассчитанной примерно на 40 тысяч зрителей.

Певица рассказала, что возможность снова встретиться с поклонниками и выйти на сцену стала для неё настоящим подарком. По её словам, она чувствует себя достаточно хорошо, полна сил и с воодушевлением готовится к выступлениям, хотя и признаётся, что немного волнуется. При этом артистка подчеркнула, что особенно благодарна фанатам за поддержку и с нетерпением ждёт встречи с ними.

Напомним, несколько лет назад Селин Дион сообщила о редком заболевании — синдроме мышечной скованности, которое серьёзно повлияло на её карьеру и в том числе затронуло голосовые связки. Несмотря на это, певица постепенно возвращается к активной творческой жизни.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0