Тяжелобольная Селин Дион возвращается на сцену: концерты в Париже состоятся уже осенью
Тяжелобольная Селин Дион объявила о долгожданном возвращении на сцену. Артистка записала эмоциональное видеообращение в личном блоге, где подтвердила, что даст серию концертов в Париже уже в сентябре и октябре.
Выступления пройдут на площадке Paris La Défense Arena, рассчитанной примерно на 40 тысяч зрителей.
Певица рассказала, что возможность снова встретиться с поклонниками и выйти на сцену стала для неё настоящим подарком. По её словам, она чувствует себя достаточно хорошо, полна сил и с воодушевлением готовится к выступлениям, хотя и признаётся, что немного волнуется. При этом артистка подчеркнула, что особенно благодарна фанатам за поддержку и с нетерпением ждёт встречи с ними.
Напомним, несколько лет назад Селин Дион сообщила о редком заболевании — синдроме мышечной скованности, которое серьёзно повлияло на её карьеру и в том числе затронуло голосовые связки. Несмотря на это, певица постепенно возвращается к активной творческой жизни.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России