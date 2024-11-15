«Душит обеих»: Психоаналитик объяснила тяжелые отношения Успенской с дочерью

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной (Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)
«Насилие на сегодняшний день толкуется как, например, сексуальное или физическое, но в истории с Успенской речь идет о психологическом насилии, где мать не давала дочери дышать, не давала дочери саморазвиваться. И она это делала, потому что дочь имеет особенный психики», — рассказала эксперт.
По ее словам, у дочери Успенской возникла патологическая созависимость от матери из-за ограничений, контроля и постоянной опеки.
«Мать вынуждена была ее ограничивать, контролировать, приставлять к ней посторонних людей, лишать ее каких-то низменных потребностей. Поэтому между ними возникла связь, которая душит обеих. И мама страдает от этой связи, потому что не может отпустить дочь из страха потерять ее, и дочь страдает от того, что она абсолютно асоциальна и несостоятельна, она не умеет жить одна в силу своих особенностей личности. Поэтому всю жизнь она будет сбегать, потом просить прощения, потому что она находится на содержании матери», — объяснила психоаналитик.
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