Психолог Кардиакос объяснила, почему Муцениеце после развода с Прилучным не строит отношений

Актриса Агата Муцениеце в разводе уже четыре года и не спешит с построением серьезных отношений и тем более с новым браком. Однако уверяет, что поклонников у нее много. В это время ее бывший муж Павел Прилучный счастливо живет с новой женой, с которой узаконил отношения спустя два года после развода.