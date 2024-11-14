Психолог Кардиакос объяснила, почему Муцениеце после развода с Прилучным не строит отношений

Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Агата Муцениеце в разводе уже четыре года и не спешит с построением серьезных отношений и тем более с новым браком. Однако уверяет, что поклонников у нее много. В это время ее бывший муж Павел Прилучный счастливо живет с новой женой, с которой узаконил отношения спустя два года после развода.
Возникает вопрос: сколько времени нужно человеку, чтобы решиться на новый брак, и от чего зависит скорость «забывания»?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» сообщила, что во второй брак быстрее может вступить человек, который больше в нем нуждается.
По ее словам, дольше «выходить» из брака может тот, у кого было больше конфликтов, непонятости и недосказанности.
Анастасия Кардиакос также отметила, что нельзя упускать факт существования детей при разводе, потому что это усложняет процесс.
Она добавила, что будет на решение вступить в новые отношения или новый брак будет влиять как тип привязанности, так и тип личности.
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Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» сообщила, что во второй брак быстрее может вступить человек, который больше в нем нуждается.
«Например, была жена, которая готовила, убирала и таким образом создала определенный уровень нормы для мужчины, уровень заботы. Оказавшись в разводе, мужчина чувствует дефицит этого. И этот дефицит нормы не в том, что он сейчас полюбит другую женщину, а что его потребность восполнить подобный дефицит будет выше. То есть он будет стремиться "одомашниться", чтобы вернуть то ощущение нормы», — объяснила психолог.
По ее словам, дольше «выходить» из брака может тот, у кого было больше конфликтов, непонятости и недосказанности.
«Чисто гипотетически можно предположить, что для Агаты будто бы второй брак — это очень много рисков. Если её в чём-то не слышали, не понимали, или она обладает тревожным типом привязанности, то будет переживать по поводу близости. Встречаться — это одно. У нас начинается именно в крепких отношениях проявление наших болей. То есть на свидания ходить — это одно, а наши травмы проявляются именно в близких связях. И тогда будет труднее решиться на новые отношения и новый брак, потому что есть ассоциации с нестабильностью и тяжестью», — сказала эксперт.
Анастасия Кардиакос также отметила, что нельзя упускать факт существования детей при разводе, потому что это усложняет процесс.
«Почему мужчины где-то быстрее решаются с кем-то съехаться? Он один на жилплощади живёт, а она с детьми. Даже если логически подумать, что как кого-то привезти домой, даже если не для брака? Женщине с детьми в этом плане непросто. Даже чтобы на обычное свидание пойти, расслабиться и получить прилив окситоцина, нужно решить момент с детьми», — поделилась психолог.
Она добавила, что будет на решение вступить в новые отношения или новый брак будет влиять как тип привязанности, так и тип личности.
«В долгосрочный брак люди вступают тогда, когда успокаивают какую-то свою боль. То есть от этого зависит скорость. Есть, конечно, ситуации, когда люди вступают в брак, чтобы кого-то забыть, быстрее заместить, закрыть эту дырку на стене какой-то картиной, не желая разбираться с чувствами. Потому что после развода у них сразу резкий дефицит всего, к чему они привыкли, даже на уровне эмоций тяга будет выстроена иначе», — сказала психолог.
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Анастасия Бондарева