«Спастись от насилия»: Психоаналитик объяснила поведение сбежавшей от Башарова дочки

Марат Башаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Башарову в силу алкогольной болезни нужна работа с психотерапевтом.
«У Марата Башарова склонность к насилию. Он мужчина, которому в силу алкогольной болезни требуется психотерапевтическая терапия, чтобы он в гневе и в состоянии обострения болезни мог регулировать себя и чтобы он не был социально опасным. Конечно, за это первым делом заплатят все слабые, которые находятся в этот момент рядом с ним. Поэтому ребенок сбежал во имя собственного спасения», — сказала психолог.
По ее словам, любой побег из дома — это вызов.
«Сегодня ребенок сбегает из дома по одной только причине — хочет создать общественный резонанс для того, чтобы вернуть в свою жизнь самого любимого человека. Ну и, конечно, вторая причина конкретно в истории с Маратом Башаровым — это ребенок ведет себя таким образом для того, чтобы спастись от насилия», — объяснила эксперт.
Она предположила, что дочь Марата Башарова, 20-летняя Амели, сбежала, чтобы привлечь общественное внимание и показать отцу, что с ней так нельзя поступать, а также для того, чтобы спастись от его опасных поступков.
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