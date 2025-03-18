Два развода, ссора со СМИ и работа с бывшим: как живут актрисы Татьяна и Ольга Арнтгольц

Татьяна и Ольга Арнтгольц (фото: Instagram* / @tarntgoltsofficial)
Татьяну и Ольгу Арнтгольц назвали в честь сестер Лариных из произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Но в отличие от своих литературных тезок, жизнь сестер сложилась куда более ярко и позитивно. 18 марта обе актрисы отмечают 43 года. О том, что же происходит в их жизни сейчас, расскажет «Радио 1».
Детство и юность сестер Арнтгольц
Татьяна и Ольга появились на свет в Калининграде в семье известных артистов местного драмтеатра Альберта Арнтгольца и Валентины Галич.
Сестры далеко не всегда ладили друг с другом — до 12 лет они постоянно ссорились и даже дрались. Однако сближение наступило благодаря общим увлечениям и спорту. Кроме того, актрисы отметили, что никогда не старались специально подчеркнуть свою индивидуальность.
«Просто мы стали взрослеть, стали разными, начали это понимать, но специально для этого ничего не делали», — рассказывала Ольга.
Девочки занимались спортивной гимнастикой, балетом и теннисом, даже решили попробовать себя в журналистике. Но в итоге судьба привела их в Москву, где они стали студентками театральных ВУЗов.
Татьяна и Ольга Арнтгольц (фото: Instagram* / @tarntgoltsofficial)
Татьяна Арнтгольц: личная жизнь и семейные радости
Татьяна родилась на 20 минут раньше Ольги. Несмотря на свою популярность, актриса не любит быть в центре внимания и часто избегает общения с прессой. Особенно болезненно она пережила медийный интерес к своему разводу с первым мужем, актером Иваном Жидковым. Этот опыт оставил на Татьяне отпечаток, и она предпочитает скрывать свою личную жизнь от общественности.
«Когда мы с Иваном в одном издании рассказали, что разводимся, но остаемся друзьями, и попросили покоя, журналисты нас не услышали. Они начали сочинять свое. Караулили меня у театра, обманывали Ваню, говорили, что снимают для одного канала, а снимали для другого. После этого я о личной жизни предпочитаю не говорить вообще и редко общаюсь с журналистами», — рассказала артистка в интервью 7days.ru.
Однако бывший муж Татьяны все же решил прокомментировать развод с Арнтгольц и объяснил, почему их брак распался.
«Думаю, это было правильное решение — разойтись. В нашем браке было много хорошего. Успешными отношения между мужчиной и женщиной можно считать, когда рождается ребенок. Мы очень любим нашу дочку, которую продолжаем вместе воспитывать. Наши отношения просто себя изжили», — сказал он.
После развода с Жидковым Татьяна начала новый роман с коллегой по цеху, актером Марком Богатыревым. Татьяна и Марк открыто появились на публике только в конце 2018 года на премьере фильма «Ёлки. Последние».
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев (фото: Instagram* / @tarntgoltsofficial)
В 2020 году пара поженилась, а в феврале 2021 года у них родился долгожданный сын Данила. Для Татьяны это уже второй ребенок, так как она воспитывает дочь Машу от предыдущего брака. Для Марка же это был первый опыт отцовства.
«С первого дня, когда я только увидел Таню, и до момента как я признался ей в любви и сделал предложение, я точно знал, что это моя женщина. Которая пришла в мою жизнь для каких-то важных вещей. И, действительно, у нас родился великолепный сын, я иногда смотрю на него и не верю: как это возможно, неужели я папа этого чудесного ребенка?» — говорил Богатырев.
В отпуске по уходу за малышом Татьяна не стала долго сидеть. Так, после рождения сына актриса появилась в спектакле «Близость», продюсером которого выступил ее бывший муж Иван Жидков.
Ольга Арнтгольц: неудачный брак и развод
Личная жизнь Ольги Арнтгольц также не была легкой. В 2009 году она вышла замуж за актера Вахтанга Беридзе, от которого у нее родилась дочь Анна. Однако спустя шесть лет отношений и семейной жизни пара рассталась.
Уже в 2015 году Ольга начала встречаться с режиссером Дмитрием Петрунем, с которым познакомилась на съемках «Офицерских жен». В 2016 году у пары появился сын Аким. Любопытно, что в 2021 году Ольга стала матерью в третий раз — за несколько недель до того, как Татьяна родила Данилу, Ольга стала мамой мальчика Льва.
«Мы родились на свет с разницей в 20 минут, а сыновья — с разницей в 20 дней», — отмечала Ольга в одном из интервью.
Ольга Арнтгольц (фото: Instagram* / @oarntgolts)
Артистка подчеркивает, что для неё самым важным является быть хорошей мамой и заниматься воспитанием детей. По её мнению, именно женщина должна брать на себя главную роль в домашних делах и создавать уют в семье, так как детям трудно, когда мама отсутствует.
«У меня нет хобби. Точнее, мои интересы — это интересы моих троих детей. Дети занимаются хоккеем, теннисом, и я вникаю в тонкости их занятий. Правда, сама люблю спорт и много занималась спортом, но сейчас всю себя посвящаю семье. Для меня семья — на первом месте. Открыто говорю, что позволяю себе поработать, когда выпадает такая возможность», — рассказала «ЭГ» Арнтгольц.
Тем не менее, когда Ольга родила своего первенца, она вернулась к работе через всего 10 дней, и теперь сожалеет об этом, поскольку пропустила много значимых моментов в жизни старшей дочери. Со вторым и третьим ребёнком она уже избегала этой ошибки.
Какие отношения между сестрами Арнтгольц
Сестры Арнтгольц всегда поддерживали друг друга и помогали преодолевать трудности. Татьяна открыто заявляла, что искренне радуется успехам своей сестры и не понимает, как можно вести себя иначе.
«Мне кажется, если тебе не в радость успехи родного человека, если ты завидуешь сестре, это абсолютно ненормально, патология какая-то. Когда искренне любишь кого-то, делишь с ним все — радости, горести, успехи и неудачи», — Татьяна в одном из интервью.
Татьяна и Ольга Арнтгольц (фото: Instagram* / @tarntgoltsofficial)
При этом актриса признает, что они с Ольгой сильно различаются во многих аспектах. Однако Татьяна уверена, что ничего не может случиться, чтобы она перестала общаться с сестрой.
«Мы не можем быть одинаковыми. Мы все равно два разных человека. Мне так легко с ней. Это моя вторая половина, моя третья рука, мое второе сердце», — сказала она.
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