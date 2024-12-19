Двоеженство, ранние браки и попытки самоубийства: как певица Светлана Владимирская променяла сцену на секту

Светлана Владимирская (Фото: соцсети)
КлеопатраСветлана Владимирская, родившаяся 15 декабря 1968 года в Люберцах, с ранних лет демонстрировала выдающиеся музыкальные способности, унаследованные от родителей, обладавших хорошим слухом. С детства она посещала музыкальную студию, а после окончания школы поступила в Московское музыкальное училище имени Октябрьской революции, где изучала специальность «Дирижер хора».
Юная артистка не только училась, но и активно выступала, подрабатывая в джазовом оркестре и ресторанах. Вскоре она собрала собственный коллектив под названием «Клеопатра», что стало первым шагом на пути к её сольной карьере. Светлана не ограничивалась лишь исполнением — она также писала свои песни, что подчеркивало её творческий потенциал.
Светлана Владимирская (архивное фото)
В 1992 году благодаря поддержке продюсера Марка Большого Светлана решает начать сольную карьеру. Уже через год мир увидел её дебютный альбом «Мальчик мой», который мгновенно завоевал популярность. Песни «Это сон» и «Дави на газ» стали настоящими хитами, а сама артистка была удостоена звания «Певица года».
Несмотря на то, что второй сборник «Город снов» не достиг такого же уровня успеха, Светлана Владимирская продолжала оставаться на пике популярности. Её талант и харизма привлекали внимание поклонников, делая её одной из ярчайших звезд музыкальной сцены 90-х.
Покинула мир шоу-бизнесаНеожиданно после выхода третьего альбома Светлана Владимирская покинула мир шоу-бизнеса, уехав вместе с мужем-продюсером Марком в деревню в Красноярском крае. Своё решение она объяснила стремлением завести детей и усталостью от яркой, но изнурительной жизни на сцене.
«Были сомнения, стоит ли оставаться в шоу-бизнесе. Однако, оглядываясь назад, я понимаю, что сделала правильный выбор. Нет никаких сожалений о том, что переехала из Москвы и теперь живу здесь», — делилась Светлана в одном из интервью на федеральном канале.Скоро журналисты выяснили, что её новое место жительства — это не просто деревня, а община «Церковь Последнего Завета», основанная Сергеем Торопом, известным как пророк Виссарион. Светлана стала частью этой общины и взяла на себя руководство хором, а позже открыла в деревне кафе и магазин.
«На первую его проповедь я попала благодаря друзьям-музыкантам. Позже мы начали встречаться уже самостоятельно, много беседовали, я задавала ему вопросы. То, что он говорил, трогало мою душу. Я поняла, что именно этого искала всю жизнь! В Сибири, под Минусинском, он собрал вокруг себя людей, близких к его учению. Вскоре я осознала, что должна уехать туда: мне необходимо было постоянно общаться с моим духовным учителем», — вспоминала певица.Эта община располагалась в таёжных деревнях и насчитывала около пяти тысяч последователей. Именно здесь Светлана родила троих дочерей, ведь пророк поддерживал идею больших семей. Она была счастлива, что её дети растут в «новом обществе, свободном от зла и насилия, где воспитываются в светлом и добром мире».
Однако вскоре её брак с Марком закончился разводом: в общине она встретила художника Евгения Корнильцева и родила от него сына. Благодаря своему положению в общине Светлана пользовалась определёнными привилегиями: ей позволялось свободно уезжать и возвращаться.
В середине 2000-х годов она вернулась на эстраду и начала сниматься в телешоу и сериалах. Есть основания полагать, что заработанные деньги Светлана передавала пророку Виссариону, поддерживая его учение и общину.
СектаЖители общины, основанной пророком Виссарионом, занимались сельским хозяйством, а в магазине можно было приобрести лишь крупы. Мясо и рыба были под строгим запретом. Пресса часто называла это место деструктивной религиозной организацией — сектой. Однако Светлана Владимирская категорически опровергала такие обвинения.
«Секта — это организация с ограничениями на вступление и выход. У нас этого нет. Мы — свободное общество. Если я захочу уехать, я уеду. Если решу вернуться в Москву — тоже без проблем. Никто меня не держит», — утверждала она.По её словам, жизнь в этом «чистом» обществе способствовала здоровому образу жизни как физически, так и духовно: отсутствие телевизора, отказ от «лишней» пищи и стремление к позитиву.
Однако в 2020 году пророка Виссариона арестовали по подозрению в незаконной деятельности и психологическом насилии над членами общины. В ответ на это участники начали открыто говорить, что на самом деле происходило в этом «чистом» месте. Обязательное вегетарианство, которое не подходило многим по состоянию здоровья, приводило к тому, что женщины рожали детей с патологиями, а сами страдали от болезней почек.
Некоторые последователи отказывались от медицинской помощи, полагаясь на лечение, предлагаемое Виссарионом, даже если речь шла о раке или ВИЧ. Внутри общины процветали доносы, практиковалось двоеженство и ранние браки, на собраниях обсуждали интимную жизнь.
Кроме того, вход в общину был платным: многие продавали своё имущество и жильё ради вступления в это сообщество. Одним из таких случаев стала история Ольги Климовой, героини выпуска журналистки Ксении Собчак. Она лишилась дома и благополучия для себя и сына, что привело к расстройству личности у мальчика и его длительному пребыванию в психиатрической больнице. Среди участников общины были случаи попыток самоубийства, исчезновения людей и получение инвалидности.
Тревожные слухиВ 2020 году вокруг Светланы Владимирской начали ходить тревожные слухи: артистка исчезла с радаров, многие заговорили, что она находится в больнице с тяжелой формой коронавируса. Однако вскоре стало известно, что на самом деле звезда лечилась от другой болезни.
Как рассказала соседка Татьяна Лысенко, Светлана страдала от панкреатита и долгое время обращалась к медикам. После первой операции в Минусинске, где не оказалось необходимого оборудования, её перевезли в Красноярск — за 500 километров. К сожалению, это привело к осложнениям: у неё развился перитонит, потребовалась экстренная операция.
Позже сама Светлана вышла на связь и объяснила, что её проблемы были связаны с патологией кишечника. В отличие от многих других членов общины, она не избегала медицинской помощи.
«После первой операции прошло много времени, образовались спайки, поэтому мне потребовалось второе хирургическое вмешательство. Сейчас я уже дома, всё хорошо», — поделилась она.Светлана отметила, что после болезни ей пришлось изменить свой образ жизни: теперь она строго придерживается рекомендаций врачей, ест по часам и небольшими порциями, а также исключила из рациона жареную, жирную и солёную пищу.
Светлана Владимирская (Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»)
Продолжает активно участвовать в телевизионных проектахИсполнительница хита «Мальчик мой» продолжает активно участвовать в телевизионных проектах. На днях она посетила студию Леры Кудрявцевой, где поделилась, что по-прежнему выступает на сцене и радует поклонников своим пением. Дочери Владимирской, Анастасия и Дарья, выбрали жизнь в столице, оставив родную деревню. Анастасия успешно работает фотомоделью, а Дарья — контент-мейкером. Что касается духовного наставника Виссариона, Светлана по-прежнему не считает его виновным в сложившейся ситуации. Певица уверена, что его просто оболгали.
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