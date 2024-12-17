«Мучает после смерти»: Калашникова прокомментировала суицид экс-мужа Седоковой

Анна Калашникова (Фото: личный архив)
Известный латвийский баскетболист, экс-муж певицы Анны Седаковой Янис Тимма в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в центре Москвы. По предварительным данным, спортсмен покончил с собой. Незадолго до этого он опубликовал в соцсетях поздравление с днем рождения в адрес Седаковой.
Актриса, певица, ведущая Анна Калашникова в беседе с «Радио 1» предположила, что Янис Тимма был болен, поэтому совершил такой поступок.
По ее словам, дело не в Анне Седоковой и не в их семейных проблемах, а в его собственной голове.
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«Я не была знакома с Янисом, но знаю Анну. Могу предположить, что бывший муж Анны был болен, поскольку человек с нормальной психикой на такой шаг не пойдет. Он при жизни мучал Аню, так и после продолжает мучить — испортил день рождения, Новый год — все праздники», — прокомментировала она.
По ее словам, дело не в Анне Седоковой и не в их семейных проблемах, а в его собственной голове.
«Все-таки не надо забывать, что он бывший муж, а не действующий, поэтому дело тут не в Ане, а в нём самом. Нужно было идти к врачу и принимать антидепрессанты, но, видимо, он стеснялся своей болезни и не хотел лечиться», — сказала актриса.
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Анастасия Бондарева