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«Вынуждена выступать, чтобы прокормить семью»: как сейчас живет Ирина Аллегрова, отношения с 52-летней дочерью

Ирина Аллегрова (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Ирина Аллегрова (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Народная артистка России Ирина Аллегрова давно держит планку одной из самых дорогих артисток в России и понижать ее не собирается ведь она содержит всю свою семью. 52-летняя дочь, внук и зять живут в доме «шальной императрицы» и не имеют достаточного заработка.
Подробнее о личной жизни Ирины Аллегровой и ее дочери Лалы читайте в материале «Радио 1».

Единственная дочка певицы




Лала Аллегрова (Фото: скриншот фильма «Ирина Аллегрова. Не могу себя жалеть» 1tv.ru)

Ирина Аллегрова родила Лалу очень рано, тогда певице было только 19 лет. Отцом Лалы стал профессиональный баскетболист Георгий Таиров. Аллегрова совсем недолго была с ним в браке, а после рождения дочери ушла от спортсмена, не оставив дочери ни фамилии, ни отчества отца. Значительно позже певица назовет этот брак ошибкой молодости.

Маленькая Лала появилась у певицы, когда та только начала делать первые шаги в шоу-бизнес. Времени на декретный отпуск у амбициозной Аллегровой не было, поэтому с самого рождения воспитанием Лалы занимались бабушка и дедушка. Когда дочь была маленькой, певица приезжала домой и могла остаться на пару недель на летних каникулах. После того как Лала подросла, Аллегрова стала брать ее с собой на гастроли.

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По стопам матери


После окончания школы Лала не могла решить, куда поступить. Долго раздумывая над выбором профессии, она получила совет от Ирины Аллегровой. Мать предложила дочери рассмотреть возможность обучения на режиссера, а затем заниматься постановкой концертных программ.

Лала Владимировна поступила в ГИТИС на режиссерский факультет и уже в 23 года родила сына Сашу. Отцом ребенка был Эрнест Барсегян. Отношения у пары не сложились, потому что Эрнест был категорически против детей. Так юная Лала повторила судьбу Ирина Аллегровой и осталась одинокой мамой.

Ирина Аллегрова с внуком Александром (Фото: скриншот фильма «Ирина Аллегрова. Не могу себя жалеть» 1tv.ru)

Быть похожей на звездного родителя Лала хотела и в популярности на сцене. В начале своей карьеры девушка выступала в качестве бэк-вокалистки у Ирины Аллегровой и даже гастролировала с Игорем Николаевым, правда это сотрудничество длилось недолго. Тогда Лала заняла пост концертного директора своей мамы и стала заниматься постановкой номеров.

Как сейчас живет семья Аллегровых


Ирина Аллегрова с внуком Александром и дочерью Лалой (Фото: скриншот фильма «Ирина Аллегрова. Не могу себя жалеть» 1tv.ru)

Сейчас 52- летняя Лала живет с матерью в подмосковном особняке. После окончания МГИМО под крышу бабушки вернулся сын Лалы — Александр.

Лала в отличии от матери смогла устроить свою личную жизнь. Последние 13 лет она живет в браке с Артемом Артемьевым. Бывший чемпион России по дзюдо на 14 лет моложе своей жены, но это никого не смущает. Артемьев вместе с остальными проживает в доме у Ирины Аллегровой.

В 2011-м году Ирина Аллегрова сообщила о завершении своей концертной деятельности. Но беззаботной пенсионерки из певицы не получилось, она по-прежнему вынуждена выступать, обеспечивая доходом всю свою семью.

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Взлеты и падения красавиц из «Великолепного века»: как сейчас живут и чем занимаются популярные актрисы
18 декабря 2024, 19:29

Великолепный век (Фото: кадр из сериала)

Знаменитый турецкий сериал «Великолепный век» появился на российских экранах в 2012 году, однако до сих пор не теряет своей популярности. В нем снялось огромное количество красивых и талантливых актрис. Для кого-то культовая сага открыла дверь в мир большого кинематографа, а кого-то и вовсе превратила в заложника одной роли.
О том, как изменились за прошедшие годы самые красивые актрисы нашумевшего сериала — в материале «Радио 1».

Мерьем Узерли (Хюррем–султан)


Великолепный век (Фото: кадр из сериала)

Именно роль Хюррем–султан прославила Мерьем Узерли на весь мир. Ей пророчили большое будущее в мире кинематографа, однако лишь до тех пор, пока она неожиданно не покинула сериал. До сих пор у многочисленных фанатов по всему миру Узерли ассоциируется лишь с великой Роксоланой.

Мерьем Узерли (Фото: соцсети)

Мерьем Узерли успела стать матерью дочерей. После «Великолепного века» она снялась в таких проектах, как «Материнская рана», «Королева ночи», «Улей» и других. К сожалению, ни один из них так и не позволил актрисе избавиться от амплуа Хюррем.

Сегодня турецкая актриса заключает рекламные контракты, посещает кинематографические выставки, а свободное время тратит на своих детей. За прошедшие годы она успела сделать несколько пластических операций, результатом которых, некоторые фанаты знаменитости остались недовольны.

Нур Феттахоглу (Махидевран–султан)


Великолепный век (Фото: кадр из сериала)

В «Великолепном веке» Нур Феттахоглу исполнила роль матери шехзаде Мустафы Махидевран-султан. Зрители верили и каждому слову актрисы, и каждому ее действию. «Великолепный век» не был первым проектом, в котором Феттахоглу снималась, однако именно он подарил ей популярность.

Нур Феттахоглу (Фото: соцсети)

За время работы в нашумевшем остросюжетном сериале актриса успела не только развестись, но и выйти замуж во второй раз. Она родила дочь Элису Гюзин. Однако и второй брак звезды быстро распался. В настоящее время Нур Феттахоглу продолжает сниматься в кино, участвует в съемках рекламных брендов. Последний раз зрители могли видеть Феттахоглу в сериале «Дикий».

Небахат Чехре (Валиде–султан)


Великолепный век (Фото: кадр из сериала)

В звездной саге именно она воплотила образ Валиде-султан – матери Сулеймана Великолепного. Сильная, статная, красивая, умная и волевая женщина – именно такой Небахат является и в обычной жизни. Ее героиню ненавидели и любили, ее жалели и ею восхищались – равнодушных к судьбе Хафсы-султан практически не было.

Небахат Чехре (Фото: соцсети)

15 марта звезде проекта исполнилось 80 лет. Примечательно, что Чехре никогда не скрывает свой возраст. Наоборот, она всегда говорит о том, что женщина в любом возрасте может выглядеть просто шикарно. На сегодняшний день Небахат тщательно изучает новые сценарии. В одном из интервью Небахат говорила, что хочет вернуться на экраны с яркой ролью для достойного прощания со своими фанатами.

Джансу Дере (Фирузе–хатун)


Великолепный век (Фото: кадр из сериала)

Джансу Дере воплотила на экранах образ Фирузе-хатун – той самой наложницы, которая едва не разрушила отношения Хюррем и ее султана. История этой героини получилась недосказанной. Поклонникам сериала до конца и не раскрыли – любила ли Фирузе Сулеймана или же была вражеской лазутчицей. Однако на саму актрису ополчились миллионы фанаток Хюррем из сериала. Дере обвиняли в разврате, алчности и подлости.

Джансу Дере (Фото: соцсети)

Огромную популярность актриса решила использовать с умом. Она продолжила сниматься в новых проектах и на практике доказала свое мастерство. Ее роли в сериалах «Моя мама», «Неверный», «Большая маленькая ложь» наглядно продемонстрировали, что Джансу является многогранной актрисой. Сейчас знаменитость продолжает сниматься в кино, а свободное время тратит на любимое хобби – путешествия и фотографии. Она не замужем и детей не имеет.

Мерве Болугур (Нурбану–султан)


Великолепный век (Фото: кадр из сериала)

Мерве Болугур исполнила в «Великолепном веке» роль Нурбану-султан – единственной хасеки султана Селима II. Роль была сложной, многогранной, яркой и запоминающейся. Многие фанаты Мерве были уверены, что впереди ее ждет огромный успех. Но у жизни были свои планы.

Мерве Болугур (Фото: соцсети)

Актриса успела дважды выйти замуж и развестись. После «Великолепного века» она снималась в таких сериалах, как «Кузей Гюней» и «Буря внутри меня». Болугур перестали приглашать на съемки. Турецкие журналисты утверждают, что причина в характере актрисы и в размере ее гонорара. По информации очевидцев, Болугур хотела, чтобы ей платили больше всех, к тому же ко многим коллегам она относилась с явным пренебрежением. В итоге за последние семь лет она не снялась ни в одном проекте.

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Тайные роды дочери, эпатажные наряды и отъезд из страны: где сейчас живет жена Петросяна Татьяна Брухунова

Актер Александр Петров впервые станет отцом
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Актер Александр Петров впервые станет отцом
Актер Александр Петров и его жена ждут ребенка
18 декабря 2024, 16:00

Александр Петров и его жена Виктория Антонова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Жена актера Александра Петрова объявила о своей беременности в соцсетях. Она опубликовала фото, на котором виден округлившийся живот.
«Ждем тебя», — написала Антонова.
Это будет первый ребенок как для 35-летнего Петрова, так и для 23-летней Антоновой. Они поженились 25 ноября 2023 года.

В ноябре супруга актера появилась на премьере спектакля мужа в одежде, скрывающей фигуру. Уже тогда некоторые подумали, что девушка беременна. Однако тогда будущие родители эти сообщения не комментировали. Портал «7 Дней» писал, что ребенок у пары должен родиться уже в начале 2025 года.


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Тайные роды дочери, эпатажные наряды и отъезд из страны: где сейчас живет жена Петросяна Татьяна Брухунова
18 декабря 2024, 15:35

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова нередко оказывается под ударом хейта подписчиков не только из-за своих необычных образов, но и воспитания детей.
Подробности тайных родов Брухуновой и отъезда из РФ — в материале «Радио 1».

Что известно о тайных родах дочери Брухуновой и Петросяна


В марте Татьяна Брухунова шокировала общественность новостью о том, что она во второй раз стала мамой. Новорожденную назвали необычным именем Матильда. Пользователи сети тут же заподозрили супругу Петросяна во лжи. Комментаторы предположили, что Брухунова воспользовалась услугами суррогатной матери. На подобные размышления интернет-пользователей натолкнуло отсутствие снимков с округлившимся животом.

Спустя некоторое время Брухунова решила доказать, что самостоятельно выносила и родила наследницу 79-летнего Петросяна, опубликовав кадры из личного архива. На одном снимке их сын Ваган держит на руках маленькую сестру Матильду, на другом — Татьяна делает селфи с большим животом. Некоторые пользователи отметили, что живот накладной. Остальные подписчики ограничились поздравлениями с днем рождения дочери.

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)

«Если я не публикую свои „беременные“ фото, это не значит, что их нет. Может, вам еще анализы показать?!», — реагировала на негативные комментарии Брухунова.

Брухунова и Петросян также воспитывают четырехлетнего сына, которого назвали в честь отца юмориста. В прошлом году Татьяна рассказала, что Ваган неконтактный ребенок с обостренными личными границами, при этом, по ее словам, мальчик «очень общительный».

Сам знаменитый юморист недавно сообщил, что его цель в браке с молодой женой — выжить.

«Да и окружающим тоже нужно, чтобы я выжил. Правда, с медицинской точки зрения для этого ничего не делаю. Не нахожу времени на обследования. Но я борюсь со старостью. Хожу на тренировки три раза в неделю, обязательно», — подчеркнул Петросян.

По его мнению, любви все возрасты покорны, и именно с ней он это ощутил. Петросян добавил, что сегодня исправляет ошибки молодости.

Как Брухунова реагирует на критику своей одежды


В своих социальных сетях Брухунова часто рассказывает, какие бренды одежды и косметики она предпочитает. Татьяна демонстрирует, что следит за модными тенденциями. Она регулярно обновляет блог снимками, хвастаясь тем или иным образом, который собирает сама. Однако не всем приходится по вкусу ее манера одеваться и выбирать нестандартные сочетания. Некоторые пользователи сети осуждают жену Петросяна, отмечая, что «наличие денег не гарантирует наличие вкуса».

«Когда тебе за 50, есть еще и время, чтобы писать гадости незнакомым людям? Оказывается, есть время у тех, кто живет свою самую скучную и неинтересную жизнь», — отвечает на колкие замечания Брухунова.

Также она обвиняла свою аудиторию в невежестве после критики фото с платком. Новый образ жены Петросяна тогда сравнили с бабушкиным стилем. Татьяна в качестве доказательств того, что обладает чувством стиля, привела в пример Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и Одри Хепберн, которые появлялись на публике в косынках.

Жена знаменитого юмориста посвятила теме «бабушкиного стиля» целый отдельный пост. Она подчеркнула в своем тексте, что люди пишут такое «не от большого ума».

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)

Что известно об отъезде Брухуновой из России


В октябре этого года Брухунова поделилась в блоге снимками из путешествия. Она призналась, что улетела из России в ЮАР. По ее словам, она мечтала об этом на протяжении 7 лет.

Также она высказалась по поводу поездок в Европу.

«Не хочу возить в агрессивную Европу свои деньги, не хочу расстраиваться, будучи там, не хочу чувствовать злобного отношения к русским», — ответила Татьяна на вопрос подписчицы о том, какой европейский город она бы хотела посетить.

Татьяна заключила, что она вольна ездить туда, где проявляют дружелюбие к РФ и оказывают поддержку стране в это непростое время.

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Названа причина развития болезни у Александра Буйнова
Mash: у Буйнова прогрессировал рак из-за отмены гормонотерапии год назад
18 декабря 2024, 12:13

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

У певца Александра Буйнова прогрессировал рак из-за отмены гормонотерапии год назад. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что тогда у певца наблюдались побочные эффекты от препаратов в виде потери сознания и головокружений, из-за чего он упал с велосипеда и разбил голову. Согласно информации канала, 74-летний Буйнов уже несколько лет лечит онкологию импортным противоопухолевым препаратом «Даролутамид» за 150 тысяч рублей за счет государства в рамках льготной программы.

В 2023 году на фоне приема гормонального лекарства у артиста развилось нарушение кровообращения в мозге. Гормонотерапию отменили, однако вскоре вернули, так как из-за отмены препарата рак начал прогрессировать.

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«Нуждается в лечении»: Психиатр оценил состояние Седоковой после суицида экс-мужа Яниса Тиммы
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#рак
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«Нуждается в лечении»: Психиатр оценил состояние Седоковой после суицида экс-мужа Яниса Тиммы
Психиатр Теслер: суицид экс-мужа вызвал у Седоковой невротическое состояние
18 декабря 2024, 12:04

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Анна Седокова находится под наблюдениями врачей в частной клинике. Ее доставили с нервным срывом после самоубийства экс-мужа Яниса Тиммы.
Психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» сообщил, что у Анны Седоковой сейчас реактивное состояние, спровоцированное потерей близкого.

«Это так называемое реактивное состояние невротического уровня, острая реакция на потерю. Это диагноз, который нуждается в лечении. Самостоятельно справиться можно, но это дольше и тяжелее. А специалисты посмотрят и назначат препараты», — сообщил эксперт.

Он добавил, что подобное острое невротическое состояние может держаться полгода или больше — в зависимости от индивидуальных особенностей человека.

«Потом могут быть еще депрессивные реакции. Это серьезно. Все зависит от конкретного случая», — сказал Теслер.

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В Москве оставили под домашним арестом экс-супруга блогера Лерчек
Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего мужа Валерии Чекалиной
17 декабря 2024, 17:18

Артём Чекалин (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего мужа Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) Артёма.
Как сообщает газета «Известия», сторона защиты Чекалина просила сменить меру пресечения на запрет определённых действий, однако жалобу отклонили.

Напомним, что Троицкий суд Москвы 25 ноября продлил домашний арест экс-супругам Чекалиным.

Дело о незаконном выводе денежных средств за рубеж в отношении Чекалиных возбудили 2 октября. По данным следствия, супружеской чете удалось перевезти из Москвы в Дубай более 250 млн рублей, используя поддельные документы.

Источник «Известий» сообщил, что ущерб от деятельности блогеров может превышать 500 млн рублей, 4 октября их вместе с бизнес-партнёром Романом Вишняковым отправили под домашний арест.

В марте 2023 года в отношении Валерии и её бывшего супруга возбудили уголовное дело о неуплате налогов (их долг составил около 300 млн рублей) и легализации более 130 млн рублей, полученных незаконным путём.

В конце декабря 2023 года СК России закрыл дело, 15 января стало известно, что Валерия и Артём Чекалины признали вину и полностью выплатили налоговую недоимку и пени в размере 504 млн рублей.

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«Мучает после смерти»: Калашникова прокомментировала суицид экс-мужа Седоковой
Актриса Калашникова: Янис продолжает мучить Седокову после смерти
17 декабря 2024, 16:28

Анна Калашникова (Фото: личный архив)

Известный латвийский баскетболист, экс-муж певицы Анны Седаковой Янис Тимма в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в центре Москвы. По предварительным данным, спортсмен покончил с собой. Незадолго до этого он опубликовал в соцсетях поздравление с днем рождения в адрес Седаковой.
Актриса, певица, ведущая Анна Калашникова в беседе с «Радио 1» предположила, что Янис Тимма был болен, поэтому совершил такой поступок.

«Я не была знакома с Янисом, но знаю Анну. Могу предположить, что бывший муж Анны был болен, поскольку человек с нормальной психикой на такой шаг не пойдет. Он при жизни мучал Аню, так и после продолжает мучить — испортил день рождения, Новый год — все праздники», — прокомментировала она.

По ее словам, дело не в Анне Седоковой и не в их семейных проблемах, а в его собственной голове.

«Все-таки не надо забывать, что он бывший муж, а не действующий, поэтому дело тут не в Ане, а в нём самом. Нужно было идти к врачу и принимать антидепрессанты, но, видимо, он стеснялся своей болезни и не хотел лечиться», — сказала актриса.

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Бориса Щербакова перевели из реанимации
Борис Щербаков продолжает лечиться в больнице, его перевели из реанимации
17 декабря 2024, 16:22

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Актёр Борис Щербаков продолжает лечиться в больнице, его перевели из реанимации.
Напомним, что артиста прооперировали после неудачного падения, и спустя время его состояние улучшилось, однако вскоре послеоперационный период осложнился пневмонией и другими нарушениями в организме, из-за чего ему потребовалась реанимация.

Щербаков при падении получил серьёзные повреждения и переломы лицевых костей и головы, также врачи диагностировали контузию глаза. Кроме того, на днях у актёра ещё выявили проблемы с лучезапястными суставами, сообщает Telegram-канал «112».

Вечером 4 декабря Борис Щербаков упал и сильно ударился головой. Родные актёра вызвали скорую помощь, после чего его срочно доставили в больницу.

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От криминального авторитета до офицера ФСБ: куда пропала с экранов Оксана Федорова, личная жизнь и карьера
17 декабря 2024, 11:40

Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Телеведущая, актриса, певица и модель Оксана Федорова 17 декабря празднует свой день рождения. Сегодня обладательнице титула «Мисс Вселенная» исполнилось 47 лет.
Оксана Федорова в последнее время стала менее заметной для СМИ и своих поклонников. Чем сейчас занимается артистка и как обстоят дела в ее личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Старший лейтенанта Федорова


Оксана Федорова (Фото: соцсети)

Оксана Федорова появилась на свет 17 декабря 1977 года в Пскове. Она успешно завершила обучение в милицейско-правовом лицее Пскова, получив золотую медаль. В 1997 году Оксана с отличием окончила Псковскую средне-специальную школу милиции и некоторое время работала следователем в одном из районных отделов милиции города. В том же году она поступила в Санкт-Петербургский университет МВД РФ на факультет, готовящий руководителей городских и районных органов внутренних дел. В 2000 году Федорова завершила обучение с красным дипломом и получила звание старшего лейтенанта милиции. После обучения будущая звезда работала дознавателем в линейном отделе внутренних дел аэропорта «Пулково».

Мисс Вселенная 2002


Михаил Касьянов и Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Сергей Субботин)

Во время учебы в институте Федорова начала работать моделью и участвовать в фотосессиях и модных показах. На кастинг конкурса «Мисс Санкт-Петербург 1999» её привела подруга. Успешно пройдя отбор, Оксана вышла в финал и уверенно одержала победу.

В 2001 году Федорова стала победительницей конкурса «Мисс Россия», а в 2002 году — конкурса «Мисс Вселенная 2002», проходившего в Пуэрто-Рико. Но в статусе «Мисс Вселенная» она находилась не долго, всего четыре месяца. После чего ей пришлось передать корону первой вице-мисс представительнице Панамы.

Дональд Трамп, который в то время владел компанией-организатором конкурса, заявил, что Федорова утратила титул из-за невыполнения обязанностей победительницы: согласно контракту, Мисс Вселенная должна была в течение года участвовать в мероприятиях по всему миру, а Федорова практически не выезжала из России. Сама Оксана отмечала, что в тот период готовилась к защите диссертации и физически не могла выполнить все эти обязательства.

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Телевидение


Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Несмотря на отсутствие короны, интерес публики к «Мисс Вселенная» не пропал. В 2002 году ей сделали привлекательное предложение стать ведущей детской передачи «Спокойной ночи, малыши». Позже были программы: «Субботник», «Субботний вечер», «Форт Боярд». Федорова принимала участие в шоу «Танцы со звездами» и «Маска».

Королева красоты оказалась удивительно талантливой во всем. В 2006 году Оксана Фёдорова получила возможность сыграть небольшую роль в очень популярном сериале «Не родись красивой». А уже в следующем году ей доверили главную роль в фильме «Софи», где она воплотила образ бедной молодой учительницы.

В новогоднем мюзикле «Золотая рыбка» Оксана Фёдорова примерила на себя роль певицы. Оказалось, что модель является ещё и обладательницей мощного меццо-сопрано. Так Оксана начала выступать перед публикой со своими песнями. За хит «Права Любовь» она была удостоена престижной премии «Золотой граммофон».

Личная жизнь


Первым избранником Оксаны Федоровой стал Владимир Голубев, питерский криминальный авторитет. На момент знакомства с Оксаной он уже имел несколько судимостей и был значительно старше её. Однако самым печальным было то, что он был женат, имел детей и не собирался покидать свою семью. Отношения продлились 7 лет, после чего Федорова решила жить дальше без ожидания, когда возлюбленный уйдет из семьи.

Первым официальным мужем Федоровой стал немецкий бизнесмен Филипп Тофт. Пара познакомилась на горнолыжном курорте в Альпах. Бурный роман хоть и закончился свадьбой в 2007 году, но семейная жизнь не сложилась. Супруги жили в разных странах и никто не собирался менять свой привычный образ жизни. В итоге пара решила развестись.

Николай Басков и Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Еще до развода в 2009 году Федорова начала встречаться с Николаем Басковым. Но после красивого публичного романа с певцом в 2011 году пара объявила об окончании отношений.

16 сентября 2011 года Оксана неожиданно для всех вышла замуж во второй раз. Новым избранником Оксаны стал офицер ФСБ, руководитель департамента кадрового резерва администрации президента РФ, Андрей Бородин.

Стоит отметить, что после свадьбы Оксана сменила фамилию с Федоровой на Бородину и стала гораздо больше посвящать себя семье. В этом браке у пары появилось двое детей: Сын Фёдор и дочка Лиза. Андрей и Оксана живут в счастливом браке по сей день.

Чем сейчас занимается Оксана Федорова


Оксана Федорова (Фото: соцсети)

В 2023 году Оксана впервые выступила в роли члена жюри на международном фестивале Competizione dell’Opera, который состоялся в Узбекистане. Федорова регулярно организовывает вечера романсов в музее-усадьбе Федора Шаляпина, где она исполняет знаменитые произведения оперного певца. В ноябре артистка представила фильм «Шаляпин в Уфе», основанный на биографии легендарного певца. Также Оксана продолжает вести благотворительную деятельность.

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