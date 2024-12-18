«Вынуждена выступать, чтобы прокормить семью»: как сейчас живет Ирина Аллегрова, отношения с 52-летней дочерью

Ирина Аллегрова (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)
Единственная дочка певицы
Лала Аллегрова (Фото: скриншот фильма «Ирина Аллегрова. Не могу себя жалеть» 1tv.ru)
Ирина Аллегрова родила Лалу очень рано, тогда певице было только 19 лет. Отцом Лалы стал профессиональный баскетболист Георгий Таиров. Аллегрова совсем недолго была с ним в браке, а после рождения дочери ушла от спортсмена, не оставив дочери ни фамилии, ни отчества отца. Значительно позже певица назовет этот брак ошибкой молодости.
Маленькая Лала появилась у певицы, когда та только начала делать первые шаги в шоу-бизнес. Времени на декретный отпуск у амбициозной Аллегровой не было, поэтому с самого рождения воспитанием Лалы занимались бабушка и дедушка. Когда дочь была маленькой, певица приезжала домой и могла остаться на пару недель на летних каникулах. После того как Лала подросла, Аллегрова стала брать ее с собой на гастроли.
По стопам матери
После окончания школы Лала не могла решить, куда поступить. Долго раздумывая над выбором профессии, она получила совет от Ирины Аллегровой. Мать предложила дочери рассмотреть возможность обучения на режиссера, а затем заниматься постановкой концертных программ.
Лала Владимировна поступила в ГИТИС на режиссерский факультет и уже в 23 года родила сына Сашу. Отцом ребенка был Эрнест Барсегян. Отношения у пары не сложились, потому что Эрнест был категорически против детей. Так юная Лала повторила судьбу Ирина Аллегровой и осталась одинокой мамой.
Ирина Аллегрова с внуком Александром (Фото: скриншот фильма «Ирина Аллегрова. Не могу себя жалеть» 1tv.ru)
Быть похожей на звездного родителя Лала хотела и в популярности на сцене. В начале своей карьеры девушка выступала в качестве бэк-вокалистки у Ирины Аллегровой и даже гастролировала с Игорем Николаевым, правда это сотрудничество длилось недолго. Тогда Лала заняла пост концертного директора своей мамы и стала заниматься постановкой номеров.
Как сейчас живет семья Аллегровых
Ирина Аллегрова с внуком Александром и дочерью Лалой (Фото: скриншот фильма «Ирина Аллегрова. Не могу себя жалеть» 1tv.ru)
Сейчас 52- летняя Лала живет с матерью в подмосковном особняке. После окончания МГИМО под крышу бабушки вернулся сын Лалы — Александр.
Лала в отличии от матери смогла устроить свою личную жизнь. Последние 13 лет она живет в браке с Артемом Артемьевым. Бывший чемпион России по дзюдо на 14 лет моложе своей жены, но это никого не смущает. Артемьев вместе с остальными проживает в доме у Ирины Аллегровой.
В 2011-м году Ирина Аллегрова сообщила о завершении своей концертной деятельности. Но беззаботной пенсионерки из певицы не получилось, она по-прежнему вынуждена выступать, обеспечивая доходом всю свою семью.
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