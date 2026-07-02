Дженнифер Лопес показала свой новый образ в откровенном комбинезоне — фото

02 июля 2026, 22:33

Певица Дженнифер Лопес показала свой новый комбинезон с имитацией тату

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram*/jlo)

Дженнифер Лопес стала одной из главных звёзд фестиваля Obsessed Fest, организованного Amazon Prime Video в Лос-Анджелесе. Снимками с выступления певица поделилась в своих социальных сетях.