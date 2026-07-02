Дженнифер Лопес показала свой новый образ в откровенном комбинезоне — фото
Дженнифер Лопес стала одной из главных звёзд фестиваля Obsessed Fest, организованного Amazon Prime Video в Лос-Анджелесе. Снимками с выступления певица поделилась в своих социальных сетях.
Для выхода на сцену артистка выбрала яркий и смелый образ. Основой наряда стал телесный комбинезон, дополненный корсетным боди.
Костюм украсили надписями и рисунками в стиле граффити и татуировок. Завершали композицию синяя шуба и высокие ботфорты на шпильке, созданные в коллаборации Jimmy Choo и Jean Paul Gaultier.
Новый вид Лопес вызвал восторг у поклонников. В комментариях пользователи отметили эффектную внешность певицы, назвав её роскошной и восхитившись тем, как молодо она выглядит. Многие подчеркнули, что знаменитость с каждым выходом смотрится всё более впечатляюще.
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