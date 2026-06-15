Дженнифер Лопес назвала худший фильм в своей жизни

15 июня 2026, 11:40

Джей Ло призналась, что фильм «Земля кочевников» ей совсем не понравился

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес неожиданно раскритиковала один из самых титулованных фильмов последних лет. В беседе с актёром Бреттом Голдстейном звезда рассказала, какую картину считает самой неудачной из всех, что ей доводилось смотреть.





Выбор артистки пал на драму «Земля кочевников», которая в 2021 году получила премию «Оскар» как лучший фильм. Главную роль в картине исполнила Фрэнсис Макдорманд, а режиссёром выступила Хлоя Чжао.

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Лопес подчеркнула, что её мнение связано исключительно с личными предпочтениями. По словам певицы и актрисы, ей ближе романтические комедии, мюзиклы и триллеры, тогда как тяжёлые истории о переживаниях и потерях вызывают у неё меньше интереса.





«Мне просто не понравилось. Это не для меня. Это дело вкуса. Знаю, нам нужны фильмы о горе. Я понимаю это», — объяснила Дженнифер.