«Я пыталась тихо плакать»: Дженнифер Лопес откровенно рассказала о тяжёлом расставании

14 июня 2026, 21:10

Дженнифер Лопес расплакалась, вспоминая развод с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась болезненными воспоминаниями о разводе с Беном Аффлеком и призналась, что переживала этот период особенно тяжело. Откровенное признание звезда сделала в подкасте «Films To Be Buried With».





По словам 56-летней артистки, в разгар личного кризиса она проводила время с семьёй и старалась справиться с эмоциями. Особенно сильное впечатление на неё произвёл бразильский фильм «Я всё ещё здесь», который она смотрела вместе со своим отцом Дэвидом.



Лопес рассказала, что в тот момент переживала развод и много думала о своих детях. Трогательные сцены картины вызвали у неё настолько сильные эмоции, что она не смогла сдержать слёз.



Артистка вспоминает, что пыталась скрыть свои переживания от отца, однако сделать это не удалось.





«Я пыталась плакать тихо — но когда пытаешься плакать тихо, слёзы просто потоком льются по лицу», — рассказала Дженнифер.