«Я пыталась тихо плакать»: Дженнифер Лопес откровенно рассказала о тяжёлом расставании
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась болезненными воспоминаниями о разводе с Беном Аффлеком и призналась, что переживала этот период особенно тяжело. Откровенное признание звезда сделала в подкасте «Films To Be Buried With».
По словам 56-летней артистки, в разгар личного кризиса она проводила время с семьёй и старалась справиться с эмоциями. Особенно сильное впечатление на неё произвёл бразильский фильм «Я всё ещё здесь», который она смотрела вместе со своим отцом Дэвидом.
Лопес рассказала, что в тот момент переживала развод и много думала о своих детях. Трогательные сцены картины вызвали у неё настолько сильные эмоции, что она не смогла сдержать слёз.
Артистка вспоминает, что пыталась скрыть свои переживания от отца, однако сделать это не удалось.
«Я пыталась плакать тихо — но когда пытаешься плакать тихо, слёзы просто потоком льются по лицу», — рассказала Дженнифер.Отец звезды сразу заметил её состояние и поддержал дочь в непростой момент. По словам Лопес, он обнял её и сказал слова, которые она запомнила надолго: «Я люблю тебя. Я всегда тебя любил».
После развода с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес не раз признавалась, что сосредоточилась на семье, работе и собственном эмоциональном восстановлении. Сейчас артистка продолжает активно заниматься карьерой и старается сохранять позитивный настрой.