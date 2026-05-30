Дженнифер Лопес призналась, что не жалеет о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес заявила, что должна была расстаться с Беном Аффлеком раньше
Дженнифер Лопес впервые настолько откровенно высказалась о разводе с Беном Аффлеком во время участия в шоу Джимми Киммела. Артистка призналась, что сейчас её сердце свободно, а период одиночества приносит ей настоящее удовольствие.
Во время беседы ведущий поинтересовался личной жизнью звезды, на что Лопес ответила, что больше не состоит в отношениях. Более того, певица дала понять, что пересмотрела своё отношение к прошлому браку и считает, что решение о расставании стоило принять гораздо раньше.
«Я должна была сделать это раньше. Я всё делала неправильно, поверьте мне», — призналась Дженнифер Лопес, намекнув на непростую историю отношений с бывшим супругом.Несмотря на шутливое предложение ведущего стать участницей романтического шоу, Лопес ответила отказом. По словам артистки, сейчас ей комфортно находиться одной, и она не собирается специально искать новую любовь. При этом звезда не исключает, что в будущем в её жизни может появиться новый человек — если он окажется действительно достойным её внимания.