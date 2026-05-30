Дженнифер Лопес призналась, что не жалеет о разводе с Беном Аффлеком

30 мая 2026, 19:51

Дженнифер Лопес заявила, что должна была расстаться с Беном Аффлеком раньше

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес впервые настолько откровенно высказалась о разводе с Беном Аффлеком во время участия в шоу Джимми Киммела. Артистка призналась, что сейчас её сердце свободно, а период одиночества приносит ей настоящее удовольствие.





Во время беседы ведущий поинтересовался личной жизнью звезды, на что Лопес ответила, что больше не состоит в отношениях. Более того, певица дала понять, что пересмотрела своё отношение к прошлому браку и считает, что решение о расставании стоило принять гораздо раньше.





«Я должна была сделать это раньше. Я всё делала неправильно, поверьте мне», — призналась Дженнифер Лопес, намекнув на непростую историю отношений с бывшим супругом.