«Продолжим дома»: Ася Борисова публично извинилась перед Башаровым за пощёчину

Ася Борисова публично извинилась перед Маратом Башаровым за пощёчину на съёмках

Ася Борисова

Марат Башаров и Ася Борисова приняли участие в съёмках реалити-шоу «Ставка на любовь». Устроители проекта придумали для женщин необычное задание: вывести своих мужчин на эмоции и поднять им пульс. Как сообщает издание VOICE, Ася выбрала для этого нестандартный способ.





Сначала Борисова нежно поцеловала избранника, а затем неожиданно отвесила ему пощёчину.

«Ещё? Давай, раскачивайся!» — прокомментировала актриса свой поступок.

«Моё солнышко, прости, пожалуйста, за пощёчину. Мой зайчик, прости. Я так не привыкла тебя ругать», — обратилась она к возлюбленному.