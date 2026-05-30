«Продолжим дома»: Ася Борисова публично извинилась перед Башаровым за пощёчину
Ася Борисова публично извинилась перед Маратом Башаровым за пощёчину на съёмках
Марат Башаров и Ася Борисова приняли участие в съёмках реалити-шоу «Ставка на любовь». Устроители проекта придумали для женщин необычное задание: вывести своих мужчин на эмоции и поднять им пульс. Как сообщает издание VOICE, Ася выбрала для этого нестандартный способ.
Сначала Борисова нежно поцеловала избранника, а затем неожиданно отвесила ему пощёчину.
«Ещё? Давай, раскачивайся!» — прокомментировала актриса свой поступок.Ошарашенный Башаров зажмурился и попросил больше так не делать. После эфира женщина решила публично попросить прощения за рукоприкладство.
«Моё солнышко, прости, пожалуйста, за пощёчину. Мой зайчик, прости. Я так не привыкла тебя ругать», — обратилась она к возлюбленному.Актёр ответил, что серьёзный разговор они продолжат дома, без телекамер. Ранее между влюблёнными уже возникала ссора на том же шоу. Поводом стала ревность Марата: ему не понравилось, что Ася поддержала комика Михаила Стогниенко.