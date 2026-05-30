«Не вижу желания»: Певица Лолита раскрыла будущее особенной дочери

30 мая 2026, 18:52

Лолита Милявская: моя дочь не хочет выходить на большую публичность

Певица Лолита Милявская воспитывает единственную дочь Еву. В беседе с журналистами певица рассказала, хочет ли она публичности для своего ребёнка. Её слова приводит «МК».





Ранее Лолита рассказывала, что при рождении Еве поставили синдром Аспергера, но при этом дочь выучилась, знает языки, а поклонники даже видели, как она поёт в соцсетях.



На вопрос о том, хочет ли Милявская публичности для своего ребёнка, артистка откровенно сообщила, что Ева занимается только тем, что ей действительно интересно.

«Когда я увижу, что у неё возникнет желание проявить себя в социуме — тогда да. Пока таких желаний нет. Пока я не вижу желания выходить на большую публичность. То есть ей это не нужно. А мне классно, когда ей хорошо. То есть у меня нет такой задачи. Я смотрю, как развивается ребёнок. Не хочу причинять ей вред ничем, никаким насилием. Не нуждается она в этом — и всё. Вот так человек устроен», — призналась певица.