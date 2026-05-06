Дженнифер Лопес продаёт особняк в Беверли-Хиллз после развода с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес решила продать роскошный особняк в Беверли-Хиллз, доля в котором ранее принадлежала Бену Аффлеку и после развода перешла к ней. Об этом сообщает TMZ.
Недвижимость выставлена на рынок почти за 50 миллионов долларов. Пара приобрела этот дом в мае 2023 года, заплатив за него более 60 миллионов долларов, после чего вложила значительные средства в модернизацию и обустройство. Особняк отличается внушительными масштабами: в нём 12 спален, 24 ванные комнаты, а общая площадь достигает примерно 3,5 тысячи квадратных метров.
Интересно, что впервые продать недвижимость Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попытались ещё летом 2024 года, тогда цена составляла около 68 миллионов долларов. Вскоре после этого артистка подала на развод.
История отношений пары привлекала внимание публики на протяжении многих лет: спустя более чем два десятилетия после первого романа они вновь сошлись, однако вторая попытка построить семью также завершилась расставанием.
