«Первопроходец»: Познер раскрыл, за что Тед Тёрнер получит место в истории

06 мая 2026, 21:05

Познер назвал Теда Тёрнера первопроходцем и защитником принципов журналистики

Владимир Познер (Фото: кадр из фильма «Турецкая тетрадь»)

Журналист Владимир Познер заявил, что основатель CNN Тед Тёрнер войдёт в историю как создатель круглосуточного информационного телеканала.





В беседе с NEWS.ru телеведущий отметил, что хорошо знал медиамагната и некоторое время работал у него.

«Он предлагал своему зрителю не одну точку зрения и не пытался убеждать зрителя, что это правильно, а это неправильно. Он настаивал на том, чтобы журналисты, работавшие у него, давали широкий спектр информации, чтобы зритель мог знать самые разные точки зрения и потом делать свои выводы. Он войдёт в историю именно как в какой-то степени первопроходец и как человек, который защищал принципы журналистики», — заявил Познер.