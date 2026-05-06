«Первопроходец»: Познер раскрыл, за что Тед Тёрнер получит место в истории
Познер назвал Теда Тёрнера первопроходцем и защитником принципов журналистики
Журналист Владимир Познер заявил, что основатель CNN Тед Тёрнер войдёт в историю как создатель круглосуточного информационного телеканала.
В беседе с NEWS.ru телеведущий отметил, что хорошо знал медиамагната и некоторое время работал у него.
«Он предлагал своему зрителю не одну точку зрения и не пытался убеждать зрителя, что это правильно, а это неправильно. Он настаивал на том, чтобы журналисты, работавшие у него, давали широкий спектр информации, чтобы зритель мог знать самые разные точки зрения и потом делать свои выводы. Он войдёт в историю именно как в какой-то степени первопроходец и как человек, который защищал принципы журналистики», — заявил Познер.Напомним, что Тед Тёрнер ушёл из жизни в возрасте 87 лет.