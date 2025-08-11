Джерард Батлер мог тайно жениться на своей бывшей девушке

11 августа 2025, 16:25

Актёра Джерарда Батлера заметили в аэропорту с кольцом на безымянном пальце

Джерард Батлер (Фото: Instagram* / @gerardbutler)

55-летний Джерард Батлер оказался в центре слухов после того, как папарацци сфотографировали его в аэропорту Лос-Анджелеса с его возлюбленной, 54-летней Морган Браун, и кольцом на безымянном пальце.