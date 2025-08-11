Джерард Батлер мог тайно жениться на своей бывшей девушке
Актёра Джерарда Батлера заметили в аэропорту с кольцом на безымянном пальце
55-летний Джерард Батлер оказался в центре слухов после того, как папарацци сфотографировали его в аэропорту Лос-Анджелеса с его возлюбленной, 54-летней Морган Браун, и кольцом на безымянном пальце.
Пара не стала комментировать возможную свадьбу, что только подогрело интерес общественности.
Морган Браун — инвестор и дизайнер интерьеров, их роман с актёром длится с 2014 года и сопровождается периодами расставаний и примирений.
Примечательно, что ещё в июле 2024 года Батлера видели с 30-летней моделью Пенни Лэйн, однако сейчас он вновь появился в компании Браун.
