Джерард Батлер мог тайно жениться на своей бывшей девушке

Актёра Джерарда Батлера заметили в аэропорту с кольцом на безымянном пальце
Джерард Батлер (Фото: Instagram* / @gerardbutler)

55-летний Джерард Батлер оказался в центре слухов после того, как папарацци сфотографировали его в аэропорту Лос-Анджелеса с его возлюбленной, 54-летней Морган Браун, и кольцом на безымянном пальце.



Пара не стала комментировать возможную свадьбу, что только подогрело интерес общественности.

Морган Браун — инвестор и дизайнер интерьеров, их роман с актёром длится с 2014 года и сопровождается периодами расставаний и примирений.

Примечательно, что ещё в июле 2024 года Батлера видели с 30-летней моделью Пенни Лэйн, однако сейчас он вновь появился в компании Браун.

Софья Метелева

