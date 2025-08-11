Мария Шалаева переехала в Париж и начала работать таксисткой

11 августа 2025, 15:51

44-летняя актриса Мария Шалаева рассказала о новой работе в эмиграции

Мария Шалаева (Фото: Instagram* / @masha_shalaeva_)

44-летняя актриса и режиссёр Мария Шалаева открыто рассказала о трудностях жизни в эмиграции. Она устроилась на работу водителем такси.





Ранее Шалаева считала себя успешной в кино — она снялась более чем в 75 фильмах и сериалах, включая «Убойная сила», «Бумер», «Любовницы» и «Про любовь», а также получила две награды «Ника». Однако в Париже ей не удалось продолжить актёрскую карьеру.



В одном из видеороликов, снятых в салоне автомобиля, актриса показала себя за рулём и поделилась чувствами.





«Теперь про реальность. Как-то сложно, даже неловко, стыдно... Сегодня мой первый рабочий день. В такси. Кстати, волнуюсь я также, как будто это первый съёмочный день», — призналась Мария.