«Ты дура?‎»‎: Блогерша из Казани оскорбляла маленькую дочь, пытаясь снять модное видео

Блогерша из Казани отругала дочь из-за отказа сниматься и удалила оскорбления
Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Казани блогерша попыталась снять видео с маленькой дочерью, но из-за нежелания ребенка участвовать обозвала её «дурой» и «ненормальной». Об этом стало известно из соцсетей.



Жительница Казани решила записать видео с маленькой дочерью, следуя популярному интернет-тренду. Однако девочка не проявила интереса к происходящему, что вызвало недовольство матери.

В порыве эмоций женщина назвала ребенка «глупой», «дурой» и «ненормальной». Ролик быстро распространился в социальных сетях, вызвав волну негодования.

Под давлением общественного мнения блогерша удалила оскорбительные фрагменты из видео, но продолжила отвечать на критику, утверждая, что у нее все в порядке. Некоторые подписчики встали на ее защиту, что добавило конфликту общественный резонанс.

Екатерина Коршунова

