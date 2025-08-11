«Ты дура?‎»‎: Блогерша из Казани оскорбляла маленькую дочь, пытаясь снять модное видео

11 августа 2025, 16:05

Блогерша из Казани отругала дочь из-за отказа сниматься и удалила оскорбления

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Казани блогерша попыталась снять видео с маленькой дочерью, но из-за нежелания ребенка участвовать обозвала её «дурой» и «ненормальной». Об этом стало известно из соцсетей.