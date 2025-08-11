«Ты дура?»: Блогерша из Казани оскорбляла маленькую дочь, пытаясь снять модное видео
В Казани блогерша попыталась снять видео с маленькой дочерью, но из-за нежелания ребенка участвовать обозвала её «дурой» и «ненормальной». Об этом стало известно из соцсетей.
Жительница Казани решила записать видео с маленькой дочерью, следуя популярному интернет-тренду. Однако девочка не проявила интереса к происходящему, что вызвало недовольство матери.
В порыве эмоций женщина назвала ребенка «глупой», «дурой» и «ненормальной». Ролик быстро распространился в социальных сетях, вызвав волну негодования.
Под давлением общественного мнения блогерша удалила оскорбительные фрагменты из видео, но продолжила отвечать на критику, утверждая, что у нее все в порядке. Некоторые подписчики встали на ее защиту, что добавило конфликту общественный резонанс.
