Джиган и Самойлова ответили на слухи о 200 миллионах, полученных за шоу

07 мая 2026, 19:02

Самойлова опровергла слухи о гонораре в 200 млн за съемки шоу с Джиганом

Оксана Самойлова (Фото: Телеграм/sammyfam)

Блогерша и модель Оксана Самойлова опровергла слухи о том, что она получила 200 миллионов рублей за съемки в семейном реалити-шоу с Джиганом. Ее слова приводит Super.





Пустивший слух журналист подкрепил свои слова тем, что якобы близко знаком с бывшей женой рэпера и посвящен в ее рабочие моменты. Джиган в беседе с изданием заявил, что ничего об этом не знает.

«Я с [журналистом] вижусь исключительно на мероприятиях, в формате мини-интервью, которые я ему даю. Я с ним не общаюсь, не дружу, естественно, никакую информацию он знать не может. Это неправда», — отметила Самойлова.