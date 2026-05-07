Джиган и Самойлова ответили на слухи о 200 миллионах, полученных за шоу
Блогерша и модель Оксана Самойлова опровергла слухи о том, что она получила 200 миллионов рублей за съемки в семейном реалити-шоу с Джиганом. Ее слова приводит Super.
Пустивший слух журналист подкрепил свои слова тем, что якобы близко знаком с бывшей женой рэпера и посвящен в ее рабочие моменты. Джиган в беседе с изданием заявил, что ничего об этом не знает.
«Я с [журналистом] вижусь исключительно на мероприятиях, в формате мини-интервью, которые я ему даю. Я с ним не общаюсь, не дружу, естественно, никакую информацию он знать не может. Это неправда», — отметила Самойлова.Премьера реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной», посвященного жизни звездной пары, состоялась в декабре 2025-го. Съемки стартовали за четыре месяца до того, как Самойлова подала на развод в октябре того же года. Она признавалась, что формат реалити позволил ей раскрыть свою позицию и показать реальное положение дел в семье.