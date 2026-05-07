«Не день рождения олигарха»: Российских артистов обвинили в коммерциализации Дня Победы

07 мая 2026, 18:58

Соседов пристыдил артистов за удвоенные гонорары за выступления в День Победы

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный критик Сергей Соседов осудил российских артистов, которые превратили День Победы в «коммерческий праздник», удвоив гонорар за выступления на праздничных концертах.





В разговоре с Общественной Службой Новостей критик отметил, что многие российские артисты не гнушаются удваивать гонорары за свои выступления в рамках празднования Дня Победы.





«Это возмутительно, когда в такой священный для всех россиян день звезды переступают все допустимые и недопустимые границы своей меркантильности. Мне кажется, что звезды иногда забывают, что 9 мая — это не день рождения очередного олигарха или какой-нибудь корпоратив, на котором ты можешь выторговывать себе ценник повыше. Это позор!» — заявил Соседов.