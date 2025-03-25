Появились кадры Джуда Лоу в образе Владимира Путина со съёмок фильма «Кремлёвский волшебник»

Джуд Лоу (Фото: Инстаграм* @lawjude)
В Риге стартовали съёмки художественного фильма о Владимире Путине «Кремлёвский волшебник». Главную роль в картине исполняет популярный британский актёр, лауреат премии BAFTA и неоднократный номинант на «Оскар» Джуд Лоу.
Режиссёром проекта выступает француз Оливье Ассайас, а в основу сценария легла художественная книга «Кремлёвский волшебник» швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, сообщает URA.RU. Кроме Лоу в роли российского президента, в картине также задействованы Пол Дано, Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.
Действие фильма развивается в 1990-х годах прошлого века. По сюжету вымышленный персонаж, продюсер и политтехнолог, становится советником будущего президента России.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что никто из авторов и создателей кинокартины за консультациями в Кремль не обращался.
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Действие фильма развивается в 1990-х годах прошлого века. По сюжету вымышленный персонаж, продюсер и политтехнолог, становится советником будущего президента России.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что никто из авторов и создателей кинокартины за консультациями в Кремль не обращался.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов