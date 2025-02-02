«Отказалась платить за чек»: Дочь Джуда Лоу оказалась в центре скандала в ресторане

Джуд Лоу и его дети (Фото: соцсети)
Старшая дочь популярного голливудского актера Джуда Лоу Айрис оказалась в эпицентре неприятной истории. Официантка одного из ресторанов на Манхэттене рассказала, что фотомодель закатила скандал и отказывалась платить по счету.
Началось все с публикации фотографий с Недели высокой моды в Париже, на которых на подиуме была запечатлена Айрис Лоу. Снимки оттуда предсказуемо ушли в Сеть, и мимо них не смогла пройти без комментариев одна из особенно неравнодушных пользователей. Ею оказалась та самая официантка из Нью-Йорка.
С работницей звездного общепита согласились многие гости страницы, заявив, что уже сталкивались с грубостью фотомодели. Сама Айрис также поспешила ответить на обвинения и опровергнуть их. По ее словам, она впервые слышит об этой ситуации.
Айрис Лоу родилась в браке британского актера с Сэнди Фрост. Пара прожила вместе шесть лет, но рассталась спустя три года после появления дочери на свет. К тому моменту они также воспитывали двоих сыновей — Рафферти и Руди. Затем актер несколько лет крутил роман с коллегой по цеху Сиенной Миллер, а после начал встречаться с моделью Самантой Берк. Та подарила ему дочь Софию.
Почему «та», а «не эта»? Потому что симпатичный, женолюбивый и плодовитый актер бросил Берк и подружился организмами с Кэтрин Хардинг, которая родила ему еще одну дочь Аду. В 2019-м году Лоу снова женился. Его новой избранницей стала Филиппа Коэн. Через год они стали родителями, а в 2023 году у артиста, которого мать назвала в честь легендарной песни The Beatles «Hey Jude», появился уже седьмой наследник.
Резюмируем, чтобы не запутаться: У Джуда Лоу трое детей от первого брака, включая старшую дочь Айрис, которая то ли грубая, то л белая и пушистая, по одному — от промежуточных подружек, и двое — от последнего (на данный момент) супружества. Если следовать законам симметрии, 52-летний актёр вполне может вскоре стать отцом ещё раз.
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«Она самая мерзкая из тех, кого я когда-либо обслуживала в жизни. Короче говоря, ей не понравился наш выбор десертов, и она впала в истерику. Она отказалась платить за весь чек, кричала, что ее отец будет недоволен. Утверждала, что мы должны были придумать для нее альтернативу, которая бы ей понравилась, была зла, когда ей сказали "нет"», — написала в комментариях девушка.
С работницей звездного общепита согласились многие гости страницы, заявив, что уже сталкивались с грубостью фотомодели. Сама Айрис также поспешила ответить на обвинения и опровергнуть их. По ее словам, она впервые слышит об этой ситуации.
«Это все выдуманная история. Кто-то говорил, что я встала посреди ужина, не заплатила, кричала и сказала: „Вы знаете, кто я такая?“. Чувствую, что, когда проснусь, еще больше людей поверят в это. Я никак не могу повлиять на ситуацию. Потому что кто-то выдумал полную чушь и это разлетелось. Я просто этого не делала», — заявила дочь исполнителя роли красавчика Альфи в одноимённом фильме.
Айрис Лоу родилась в браке британского актера с Сэнди Фрост. Пара прожила вместе шесть лет, но рассталась спустя три года после появления дочери на свет. К тому моменту они также воспитывали двоих сыновей — Рафферти и Руди. Затем актер несколько лет крутил роман с коллегой по цеху Сиенной Миллер, а после начал встречаться с моделью Самантой Берк. Та подарила ему дочь Софию.
Почему «та», а «не эта»? Потому что симпатичный, женолюбивый и плодовитый актер бросил Берк и подружился организмами с Кэтрин Хардинг, которая родила ему еще одну дочь Аду. В 2019-м году Лоу снова женился. Его новой избранницей стала Филиппа Коэн. Через год они стали родителями, а в 2023 году у артиста, которого мать назвала в честь легендарной песни The Beatles «Hey Jude», появился уже седьмой наследник.
Резюмируем, чтобы не запутаться: У Джуда Лоу трое детей от первого брака, включая старшую дочь Айрис, которая то ли грубая, то л белая и пушистая, по одному — от промежуточных подружек, и двое — от последнего (на данный момент) супружества. Если следовать законам симметрии, 52-летний актёр вполне может вскоре стать отцом ещё раз.
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Александр Бойцов