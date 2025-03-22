Уиткофф: Путин — очень умный человек, что свойственно бывшим сотрудникам КГБ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал о своих впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным. Политик назвал российского лидера очень умным человеком, соотнеся это качество с его прошлой службой в органах госбезопасности.
В ходе переговоров Путин и представитель президента США обсуждали детали возможного прекращения огня на Украине. Уиткофф по достоинству оценил откровенность, с которой говорил о важных вопросах президент России. В числе прочего, глава государства спросил посланника Трампа, что российские военные должны делать с окружёнными украинцами, которые не хотят сдаваться.
Спецпосланник пояснил, что примерно таким образом он ответил некоему чиновнику из администрации Белого дома, который предупреждал его о «попытках манипулирования» Владимира Путина.
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«Путин спросил меня на встрече: „Что я должен делать в тех местах на фронте, где мы окружили военных ВСУ и они не хотят сдаваться? Мне ликвидировать их?“» — рассказал Уиткофф.Американец подчеркнул, что это был лишь один из вариантов событий, описанных ему российским президентом, каковых в ходе боевых действий существует великое множество. Он отдал должное выдержке и интеллекту российского лидера.
«Смотрите, вот как я это вижу. В былые времена в КГБ шли только самые умные люди в стране. Вот кто шел в КГБ. Он очень умный человек, ясно?», — обратился Уиткофф к Карлсону и его многочисленным зрителям.
Спецпосланник пояснил, что примерно таким образом он ответил некоему чиновнику из администрации Белого дома, который предупреждал его о «попытках манипулирования» Владимира Путина.
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Александр Бойцов