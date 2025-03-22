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Уиткофф: Путин — очень умный человек, что свойственно бывшим сотрудникам КГБ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал о своих впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным. Политик назвал российского лидера очень умным человеком, соотнеся это качество с его прошлой службой в органах госбезопасности.
В ходе переговоров Путин и представитель президента США обсуждали детали возможного прекращения огня на Украине. Уиткофф по достоинству оценил откровенность, с которой говорил о важных вопросах президент России. В числе прочего, глава государства спросил посланника Трампа, что российские военные должны делать с окружёнными украинцами, которые не хотят сдаваться.

«Путин спросил меня на встрече: „Что я должен делать в тех местах на фронте, где мы окружили военных ВСУ и они не хотят сдаваться? Мне ликвидировать их?“» — рассказал Уиткофф.

Американец подчеркнул, что это был лишь один из вариантов событий, описанных ему российским президентом, каковых в ходе боевых действий существует великое множество. Он отдал должное выдержке и интеллекту российского лидера.

«Смотрите, вот как я это вижу. В былые времена в КГБ шли только самые умные люди в стране. Вот кто шел в КГБ. Он очень умный человек, ясно?», — обратился Уиткофф к Карлсону и его многочисленным зрителям.

Спецпосланник пояснил, что примерно таким образом он ответил некоему чиновнику из администрации Белого дома, который предупреждал его о «попытках манипулирования» Владимира Путина.

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Al Arabia: Новые сирийские власти потребовали от России выдачи Башара Асада
22 марта 2025, 09:33

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Новые власти Сирии направили в Москву официальный запрос. В нём содержится требование выдать Дамаску бывшего президента арабской республики Башара Асада для суда.
Об этом сообщил в своей социальной сети Х телеканал Al Arabia со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что обращение подписал новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа. Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил главе Сирии послание, в котором поддержал усилия, направленные на стабилизацию обстановки в стране в интересах сохранения её территориальной целостности, суверенитета, единства и независимости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщал, что Путин пока не планирует личную встречу с новым руководством Сирии.

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В правительств РФ обсуждают льготные тарифы на свет и воду для дачников
22 марта 2025, 09:13

Фото: istockphoto/Rawpixel

В России будет создана единая межведомственная группа, которая будет курировать все вопросы, связанные с садоводством и огородничеством. Такое поручение дал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев по итогам заседания правительственной комиссии.
На этой встрече, в частности, обсуждалась возможность введения льготных тарифов на воду, электроэнергию и вывоз бытовых отходов для садоводческих объединений. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте кабинета министров РФ. По словам Патрушева, данная сфера важна для миллионов россиян, многие из которых используют дачные участки в качестве постоянного места проживания.

«Задача правительственной комиссии — активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере», — сказал заместитель главы кабинета министров.

Кроме того, садоводам и огородникам могут дать возможность проводить общие собрания, решать организационные вопросы и голосовать при помощи портала «Госуслуги».

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#госуслуги
#информация
#рф
#правительство
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В Британии умер работавший на MI-6 знаменитый «двойной агент» Олег Гордиевский
22 марта 2025, 08:15

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Великобритании скончался, вероятно, один из самых знаменитых шпионов уже ушедшего ХХ века. Это был перебежавший в Соединённое Королевство бывший агент КГБ Олег Гордиевский.
Этому человеку, достойному быть прообразом для персонажей Яна Флеминга и Грэма Грина, было 86 лет, сообщает ВВС. Официальные причины бывшего сотрудника сразу нескольких спецслужб, как и следовало ожидать, не раскрываются.

Гордиевский работал в Комитете государственной безопасности СССР с 1962 года и к концу 70-х годов прошлого века дослужился до звания полковника. Он курировал многие операции ведомства в Скандинавии и Великобритании, а в 1985 году едва не возглавил всю советскую резидентуру в Лондоне. Однако, сам ещё будучи рядовым резидентом в Англии, офицер госбезопасности предложил свои услуги британской разведке MI-6 и начал вести «двойную игру». В ведомстве уже Её Величества Гордиевский получил кодовое имя OVATION.

Опасная игра уже не всегда понятно, чьего именно агента, продолжалась 11 лет. Однако в том самом 1985 году Москва заподозрила факт государственной измены и отозвала своего куратора обратно в СССР. Но MI-6, признав безусловные заслуги Гордиевского, организовала тайную операцию и вывезла своего шпиона в Великобританию. Там он ещё много лет продолжал работать в качестве консультанта западных разведок и контрразведок.

О значимости этой фигуры, несмотря на её понятное нахождение в тени, можно судить хотя бы по тому факту, что в 2007 году за заслуги в деле укрепления безопасности Соединённого Королевства Олег Гордиевский был произведён в кавалеры Ордена святого Михаила и святого Георгия. В СССР за измену Родине его заочно приговорили к расстрелу. В дальнейшем, несмотря на неоднократные «потепления» отношений и «прогибы» перед Западом, этот приговор так и не был отменён.

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«Возвращаем статус»: Крымский депутат Жиленко опроверг ложь Зеленского о полуострове
Депутат Жиленко: В Крыму активно идёт строительство и бронирование отдыха
22 марта 2025, 07:38

Фото: istockphoto/scaliger

В недавнем совместном интервью с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре просроченный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Крыму последние 11 лет «нет никакого туризма». Депутат крымского парламента Виктор Жиленко назвал это высказывание «полной ерундой».
По словам лидера киевского режима, «Крым умирает», потому что вся его логистика якобы связана с Украиной. В разговоре с РИА Новости член комитета по туризму и курортам с недоумением отметил, что на территории «умирающего» полуострова активно идёт строительство новых гостиниц, а люди из дальних регионов ещё зимой начинают бронировать себе места для отдыха.

«То, что рассказывает Зеленский, — это полная ерунда. Мы расширяем пляжи и реконструируем набережные в приморских курортных городах и посёлках, строимся и развиваемся», — подчеркнул парламентарий.

Как раз за те самые указанные украинским лидером 11 лет Крым снова становится жемчужиной Черноморского побережья и возвращает себе статус всероссийской здравницы, заключил Жиленко.

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#зеленский
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Bild: председатель ЕК фон дер Ляйен теряет свои позиции в Европе
22 марта 2025, 06:39

Фото: iStock/sinonimas

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свое время получившая неофициальное звание «самой влиятельной женщины Европы», дальше будет играть лишь вспомогательную роль на мировой арене. Об этом пишет Bild.
«Просто совпадение — или это явный признак того, что музыка на тему Украины и обороны сейчас звучит больше в Лондоне и Париже, чем в Брюсселе? <…> Признаков последнего становится все больше» — пишут в издании.

Таблоид упомянул случай, произошедший в Париже на саммите об искусственном интеллекте. Тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс просто ушел со встречи, когда фон дер Ляйен стала отвечать на его слова. На фоне этого Bild указал на то, что в США не считаются со мнением председателя ЕК. При чем это касается не только фон дер Ляйен, но и всего Евросоюза в целом. В особенности это проявляется в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

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#ек
#политика
#евросоюз
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