«Еда стала моей отдушиной»: Горбачёва поделилась личной историей РПП

Ирина Горбачёва (Фото: Instagram* / @irina_gorbacheva)

Ирина Горбачёва поделилась личной историей борьбы с расстройством пищевого поведения (РПП). В своём блоге актриса опубликовала откровенный пост.



По словам Горбачёвой, долгое время она не осознавала наличие проблемы. Еда стала для неё способом справляться со стрессом и напряжённым ритмом жизни.

«Сигнал сытости просто не доходит до мозга. Я могу наесться, но всё равно хотеть ещё», — призналась актриса.
Ирина рассказала, что на первых этапах лечение не давало ощутимых результатов. Когда она начала работать со специалистами, включая нутрициолога, изменения сначала вызвали у неё тревогу — исчезло привычное желание доедать всё до конца, и это ощущалось как потеря чего-то важного.

Со временем состояние стало улучшаться. Сейчас, по словам актрисы, она формирует новые пищевые привычки и старается изменить своё отношение к еде.

«Еда — это в первую очередь питание. Не сладострастие», — отметила Горбачёва, добавив, что постепенно учится находить баланс.
Откровенный пост актрисы стал поддержкой для многих её подписчиков, которые также сталкиваются с подобными трудностями.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

