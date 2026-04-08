«Еда стала моей отдушиной»: Горбачёва поделилась личной историей РПП

08 апреля 2026, 13:34

Ирина Горбачёва откровенно рассказала о борьбе с РПП

Ирина Горбачёва поделилась личной историей борьбы с расстройством пищевого поведения (РПП). В своём блоге актриса опубликовала откровенный пост.





По словам Горбачёвой, долгое время она не осознавала наличие проблемы. Еда стала для неё способом справляться со стрессом и напряжённым ритмом жизни.





«Сигнал сытости просто не доходит до мозга. Я могу наесться, но всё равно хотеть ещё», — призналась актриса.

«Еда — это в первую очередь питание. Не сладострастие», — отметила Горбачёва, добавив, что постепенно учится находить баланс.