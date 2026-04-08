«Еда стала моей отдушиной»: Горбачёва поделилась личной историей РПП
Ирина Горбачёва откровенно рассказала о борьбе с РПП
Ирина Горбачёва поделилась личной историей борьбы с расстройством пищевого поведения (РПП). В своём блоге актриса опубликовала откровенный пост.
По словам Горбачёвой, долгое время она не осознавала наличие проблемы. Еда стала для неё способом справляться со стрессом и напряжённым ритмом жизни.
«Сигнал сытости просто не доходит до мозга. Я могу наесться, но всё равно хотеть ещё», — призналась актриса.Ирина рассказала, что на первых этапах лечение не давало ощутимых результатов. Когда она начала работать со специалистами, включая нутрициолога, изменения сначала вызвали у неё тревогу — исчезло привычное желание доедать всё до конца, и это ощущалось как потеря чего-то важного.
Со временем состояние стало улучшаться. Сейчас, по словам актрисы, она формирует новые пищевые привычки и старается изменить своё отношение к еде.
«Еда — это в первую очередь питание. Не сладострастие», — отметила Горбачёва, добавив, что постепенно учится находить баланс.Откровенный пост актрисы стал поддержкой для многих её подписчиков, которые также сталкиваются с подобными трудностями.