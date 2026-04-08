«Бальзамчик — и вперёд»: Солистка «Тутси» поддержала тренд на отказ от макияжа

Ирина Ортман

Певица Ирина Ортман подтвердила, что поддерживает тренд среди звёзд на отказ от макияжа. Она добавила, что сама почти не использует косметику.



В беседе с «Газетой.Ru» солистка группы «Тутси» пояснила, что в повседневной жизни вне сцены красится по минимуму.

«В последнее время в обычной жизни не наношу даже тональный крем: только причешу бровки свои, подкручу реснички, на губки нанесу бальзамчик — и вперёд. И вот даже сейчас, приехав на репетицию, я абсолютно без макияжа», — рассказала артистка.
У Ортман есть и другие секреты привлекательности. Певица ранее рассказывала, что худеет с помощью специальной диеты, которая позволяет ей терять по пять кг за две недели. Секрет питания: утром — молочный коктейль с бифидобактериями и горсть кедровых орешков, затем пять несладких фруктов в течение дня, а на ужин — греческий салат.

Ольга Щелокова

