«Я не исчезала никуда»: Лолита объяснила, что стоит за изменениями во внешности

Лолита Милявская

Лолита Милявская прокомментировала обсуждения своей внешности и слухи о пластических операциях. Артистка затронула эту тему на премьере фильма «Емельяненко». Об этом сообщает «КП».



Певица отреагировала на вопросы журналистов с привычной иронией. По её словам, никаких серьёзных хирургических вмешательств не было — эффект обновлённого внешнего вида она объясняет отдыхом и незначительными косметическими процедурами.

Лолита призналась, что плохо переносит наркоз и не планирует ложиться под нож. Вместо этого она выбирает более щадящие методы ухода за собой, такие как инъекции и восстановление после переутомления.

«Я отоспалась — раз. Я не исчезала никуда. Я вообще, если бы делала, то надо исчезнуть, синяки лечить», — отметила артистка.
При этом Милявская добавила, что всегда спокойно относилась к своей внешности. Даже в периоды, когда её вес был максимальным, она не испытывала комплексов и позволяла себе носить откровенные наряды.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

