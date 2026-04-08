«Я не исчезала никуда»: Лолита объяснила, что стоит за изменениями во внешности
Лолита Милявская прокомментировала обсуждения своей внешности и слухи о пластических операциях. Артистка затронула эту тему на премьере фильма «Емельяненко». Об этом сообщает «КП».
Певица отреагировала на вопросы журналистов с привычной иронией. По её словам, никаких серьёзных хирургических вмешательств не было — эффект обновлённого внешнего вида она объясняет отдыхом и незначительными косметическими процедурами.
Лолита призналась, что плохо переносит наркоз и не планирует ложиться под нож. Вместо этого она выбирает более щадящие методы ухода за собой, такие как инъекции и восстановление после переутомления.
«Я отоспалась — раз. Я не исчезала никуда. Я вообще, если бы делала, то надо исчезнуть, синяки лечить», — отметила артистка.При этом Милявская добавила, что всегда спокойно относилась к своей внешности. Даже в периоды, когда её вес был максимальным, она не испытывала комплексов и позволяла себе носить откровенные наряды.