«Я не исчезала никуда»: Лолита объяснила, что стоит за изменениями во внешности

08 апреля 2026, 12:06

Лолита ответила на слухи о пластических операциях

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская прокомментировала обсуждения своей внешности и слухи о пластических операциях. Артистка затронула эту тему на премьере фильма «Емельяненко». Об этом сообщает «КП».





Певица отреагировала на вопросы журналистов с привычной иронией. По её словам, никаких серьёзных хирургических вмешательств не было — эффект обновлённого внешнего вида она объясняет отдыхом и незначительными косметическими процедурами.



Лолита призналась, что плохо переносит наркоз и не планирует ложиться под нож. Вместо этого она выбирает более щадящие методы ухода за собой, такие как инъекции и восстановление после переутомления.





«Я отоспалась — раз. Я не исчезала никуда. Я вообще, если бы делала, то надо исчезнуть, синяки лечить», — отметила артистка.