«Едва сдерживала слёзы»: Shaman помог деньгами пожилой продавщице на улице
Shaman оказался в центре внимания не из-за нового хита, а благодаря трогательному поступку. Как сообщает «КП» со ссылкой на очевидцев, артист помог пожилой женщине, которая продавала брелоки на улице.
По словам свидетелей, певец подошёл к пенсионерке и передал ей крупную сумму денег. Женщина была настолько растрогана поступком артиста, что едва смогла сдержать эмоции.
«Ярослав помог бабушке крупной суммой денег, а она так растрогалась, что едва сдерживала слёзы. В знак благодарности бабушка подарила Ярославу свой брелок на удачу», — рассказал источник издания.Очевидцы также отметили, что пенсионерка сразу узнала исполнителя и была очень тронута его вниманием.
В последнее время имя Shaman активно обсуждают и по другим поводам. Недавно артист представил необычную версию хита группы «Руки Вверх!», что вызвало бурные споры среди слушателей. Одни оценили свежую подачу, другие посчитали кавер слишком непривычным. При этом солист группы Сергей Жуков публично поддержал исполнителя и даже поделился его выступлением в соцсетях.