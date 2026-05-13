«Едва сдерживала слёзы»: Shaman помог деньгами пожилой продавщице на улице

Shaman растрогал поклонников помощью уличной пенсионерке

Shaman оказался в центре внимания не из-за нового хита, а благодаря трогательному поступку. Как сообщает «КП» со ссылкой на очевидцев, артист помог пожилой женщине, которая продавала брелоки на улице.





По словам свидетелей, певец подошёл к пенсионерке и передал ей крупную сумму денег. Женщина была настолько растрогана поступком артиста, что едва смогла сдержать эмоции.





«Ярослав помог бабушке крупной суммой денег, а она так растрогалась, что едва сдерживала слёзы. В знак благодарности бабушка подарила Ярославу свой брелок на удачу», — рассказал источник издания.